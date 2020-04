Parkeerterrein ADO-stadion wordt coronadorp voor daklozen

De nieuwe locatie is een direct antwoord op de overlast die dak- en thuislozen veroorzaakten op Scheveningen. Ze werden daar tijdelijk in hotels in het dorp geplaatst om de groep te spreiden over de stad en coronabesmettingen onder daklozen tegen te gaan.

Met de komst van het coronadorp kunnen de meest kwetsbare thuislozen geïsoleerd worden opgevangen en ontstaat er ruimte in de reguliere opvang bij de Kessler Stichting. 'Wie geen huis heeft, kan niet thuisblijven', legt wethouder Bert van Alphen de keuze voor dit tijdelijke coronadorp bij ADO uit.

Een soort thuisisolatie

'Mensen zonder dak boven hun hoofd die ziek zijn, maar geen extra verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen dankzij de plaatsing van de portocabins op het parkeerterrein tijdelijk worden opgevangen.'

Zieke dak- en thuislozen verblijven op de tijdelijke corona-zorglocatie zolang dat volgens de RIVM-richtlijnen noodzakelijk is. Zodra de patiënten hersteld zijn, worden zij overgeplaatst naar de noodopvang.

Deze opvang is belangrijk voor de samenleving - Mohammed Hamdi, algemeen directeur ADO Den Haag

Parkeerterrein niet gebruikt en stadion leeg

Het tijdelijke dorp op het omliggende terrein van het Cars Jeans Stadion wordt mogelijk gemaakt door een ondernemersinitiatief genaamd 'DoneerEenDorp'. Volgens de gemeente is het parkeerterrein op dit moment geschikt voor deze opvang omdat het niet gebruikt wordt en het stadion zelf grotendeels leeg blijft.

ADO Den Haag werkt belangeloos mee aan deze corona-opvang. Algemeen directeur Mohammed Hamdi schrijft in een persbericht van de gemeente dat te doen omdat 'dit belangrijk is voor de samenleving en in het bijzonder voor de Haagse gemeenschap. We bieden graag een helpende hand.'

24 uur per dag bezetting

De Kessler Stichting zorgt samen met GGD Haaglanden en HWW Zorg 24 uur per dag voor personele bezetting, verpleegkundige hulp en begeleiding. Personeel beschikt volgens de gemeente tijdens het werk over 'de nodige beschermingsmiddelen'.