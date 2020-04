Bellers van 14070 krijgen antwoord vanuit de woonkamer

Het is een grote operatie geweest, maar het is gelukt. Ambtenaren die normaal gesproken op het stadhuis in Den Haag zitten om vragen te beantwoorden die binnenkomen op het informatienummer 14070, hebben vanwege de coronamaatregelen een kantoor aan huis gekregen. Van de 55 medewerkers, werken er ongeveer 40 vanuit de huiskamer.

Robert Fabre heeft zijn eettafel ingericht als werkplek. Voor hem staat een opengeklapte laptop en op zijn hoofd heeft hij een headset. Nu en dan klinkt een geluidje dat wijst op een nieuwe beller die een vraag heeft over het grofvuil, een klacht heeft of een afspraak wil maken om een paspoort te verlengen.

'Op zich valt het thuiswerken mij mee', zegt Fabre. 'Ik heb mijn kopje thee, ik heb wat lekkers op de tafel gezet en ik kan met mijn laptop gemakkelijk bij alle informatie die ik nodig heb. Maar ik mis mijn collega’s wel heel erg. We appen en mailen elkaar wel veel, maar ik zou graag weer wat persoonlijk contact willen. Aan de andere kant zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en proberen we er het beste van te maken.'

Thuiswerken

Een paar kilometer verderop is het opvallend rustig op het Haagse stadhuis. Een handjevol bewoners heeft een afspraak bij een van de weinige balies die open zijn. 'Er zijn een stuk minder mensen op het stadhuis', zegt Saskia Bruines (D66). 'Veel ambtenaren werken thuis en we hebben aan inwoners gevraagd of ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van onze digitale mogelijkheden. Daarnaast kunnen bewoners hier alleen nog terecht als ze een afspraak hebben, zodat het in het stadhuis niet te druk wordt.'

Het heeft veel moeite gekost om het thuiswerken voor elkaar te krijgen. Er waren vooral veel technische inspanningen nodig. Bruines: 'De medewerkers van 14070 moeten goed kunnen werken en veilig in veel verschillende systemen terecht kunnen. Dat moet dus zorgvuldig gebeuren en dat is gelukt. Op deze manier blijft de dienstverlening aan bewoners op peil en kunnen onze medewerkers veilig thuis werken.'

Collega's

Robert Fabre denkt het thuiswerken nog wel een paar maanden vol te kunnen houden. 'Maar liever niet veel langer want dan ga ik mijn collega’s veel te veel missen.'

