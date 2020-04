Basisscholen na meivakantie deels open; evenementen tot 1 september verboden

Kinderen gaan in eerste instantie de helft van de tijd naar school. De uitwerking van deze maatregel ligt bij de scholen zelf. Het speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd gaat weer helemaal open, en dat geldt ook voor de kinderopvang. Deze maatregel zorgt volgens het kabinet niet voor meer druk op het openbaar vervoer, en het geeft ouders die thuiswerken meer lucht. De maatregelen gelden niet voor het voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft deze instellingen gevraagd zich voor te bereiden op 'anderhalve meter onderwijs'. Rutte verwacht dat dit wellicht op 1 juni van start kan gaan.

Leerkrachten in het basisonderwijs en voor personeel van de kinderopvang die tot de risicogroep behoren, hoeven niet met grote groepen kinderen te werken. Ook kan personeel van scholen en opvangcentra zich laten testen op een besmetting met COVID-19 als ze klachten krijgen.

Sport en evenementen

Vanaf 28 april mag er weer buiten worden gesport door kinderen tot 12 jaar, en jongeren tussen de 12 en 18. Er mogen ook potjes worden gespeeld, maar zonder ouders langs de lijn.

Alle evenementen zijn verboden tot minimaal 1 september. Ook het betaald voetbal is tot 1 september afgelast. 'Dat is zuur, maar het risico is te groot. Ik hoop dat mensen het begrijpen', aldus Rutte. Dit besluit betekent dus ook dat bijvoorbeeld Parkpop niet doorgaat.

Basisregels blijven basisregels

'Voor alle duidelijkheid: de basisregels blijven gewoon de regels. Blijf thuis, maak van boodschappen doen geen uitje met vrouw en kinderen', zegt de premier. Hij benadrukt dat mensen ook thuis moeten blijven werken, veel en vaak handen moeten wassen en minimaal anderhalve meter bij elkaar uit de buurt moeten blijven.

'Wij staan voor duivelse dilemma's', zei premier Rutte tijdens de persconferentie. 'De cijfers in de ziekenhuizen en IC's zijn hoopgevend. Maar de druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog.' Hij maakt zich ook veel zorgen over de situatie in verpleeghuizen. 'Het vraagt van ons allemaal zelfbeheersing. Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf. We staan aan het begin van een nieuwe fase, aan het begin van een lange weg terug', aldus de premier.

In de week voor 21 mei maakt het kabinet bekend hoe het na die datum verder gaat.