Wisselende tijden of gesplitste klassen: basisscholen staan voor flinke kluif

Schooldirecteuren in de regio reageren positief op het besluit van het kabinet om de scholen op 11 mei weer te openen. Toch leven er ook zorgen. 'Een school zonder kinderen is eigenlijk geen school, dus in beginsel zijn we blij dat we de kinderen weer in levenden lijve mogen ontvangen. Tegelijkertijd is het ook een zorg dat we nog niet precies weten hoe dat zich zal ontwikkelen', zegt Maarten Stuifbergen, directeur van Montessorischool Leidschenveen.

De ministers die het meest betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, kwamen dinsdagmiddag opnieuw bijeen voor crisisberaad. Tijdens de persconferentie dinsdagavond, na afloop van het crisisberaad, maakte premier Mark Rutte bekend dat de coronamaatregelen voor het onderwijs worden versoepeld. Kinderen gaan in eerste instantie vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.

De uitwerking van deze maatregel ligt bij de scholen zelf. Het speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd gaat weer helemaal open, en dat geldt ook voor de kinderopvang. Deze maatregel zorgt volgens het kabinet niet voor meer druk op het openbaar vervoer, en het geeft ouders die thuiswerken meer lucht. De maatregelen gelden niet voor het voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft deze instellingen gevraagd zich voor te bereiden op 'anderhalve meter onderwijs'.

Creatieve oplossingen

'We moeten afwachten hoe dat gaat', zegt Stuifbergen. 'Maar het is zeker een positief bericht dat we het fysieke onderwijs weer op mogen pakken.' Daarbij wordt het voor de scholen flink nadenken over creatieve oplossingen om kinderen bijvoorbeeld op anderhalve meter afstand van elkaar te houden, aangezien kinderen nogal eens rondspringen. 'Dat is wat kinderen doen, zeker jonge kinderen', aldus Stuifbergen.

'Dus dat is een ingewikkelde opgave, maar ik ben er van overtuigd dat je daar met kinderen het gesprek over kan voeren.' De schooldirecteur is er daarnaast van overtuigd een goede modus te gaan vinden in het geven van fysiek onderwijs.

Organisatorisch een hele kluif

Volgens Ewald van Vliet van het Lucas Onderwijs wordt het opstarten van het onderwijs op de basisscholen organisatorisch nog wel een hele kluif. Per school moet gekeken worden hoe dat moet, omdat de locaties behoorlijk van elkaar verschillen. Dat vraagt om maatwerk. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan verschillende start- en eindtijden van de verschillende klassen.

Van Vliet wil zoveel mogelijk voorkomen dat er contactmomenten zijn. Zo is het niet de bedoeling dat ouders op het schoolterrein komen. Zij kunnen wel hun kinderen afzetten bij school. Maar ook hier moet er op worden toegezien dat er grote concentraties van ouderen ontstaan. De veiligheid van iedereen staat dan ook wat hem betreft voorop, ook die van het personeel.

'Persoonlijk vind ik het spannend'

'Voor de kinderen is het heel fijn dat ze weer de leerkrachten zien en de structuur in een dag meer terug krijgen. Ik persoonlijk vind het een spannend besluit, maar ik vertrouw maar op de experts van het RIVM dat ze het met een goede reden hebben gedaan.' Dat zegt Vivian de Heer, directeur van de Openbare Daltonbasisschool het Prisma in Rijswijk.

De Heer heeft dus een dubbel gevoel bij het besluit om de scholen op 11 mei weer te openen. Dat er testen voor leerkrachten beschikbaar komen, vindt ze wel een geruststellende gedachte. 'Het geeft meer zekerheid, want de leerkrachten zijn wel vatbaar voor het virus en kunnen het overbrengen.'

Denkwerk

Volgens de schooldirecteur is er daarnaast nog veel denkwerk te verrichten om het half-half-onderwijs praktisch mogelijk te maken. 'Je kan de kinderen daardoor makkelijker over de school verdelen. Alleen je zit ook met broertjes en zusjes, dus we moeten ook nadenken over het clusteren daarvan omdat ouders anders alsnog elke dag naar school moeten om een van de kinderen te brengen. Daarnaast moeten de kinderen van ouders in vitale beroepen iedere dag naar school kunnen komen. Er zit wel iets meer denkwerk achter dan bijvoorbeeld simpelweg groep 5, 6 en 7 op maandag', aldus De Heer.

