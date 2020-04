Herinneringen ophalen aan zwembad De Regentes: 'Stiekem zoenen in het douchehokje'

Zo zijn er de herinneringen van Jos Praat. Hij zwemt zijn hele jonge leven in De Regentes, waardoor hij het zwembad lange tijd als zijn tweede huiskamer ziet. Iets dat ook geldt voor Ted Jorritsma. Hij was een van de badmeesters van De Regentes in de jaren '70.

Ted Jorritsma en Jos Praat halen herinneringen op aan De Regentes | Foto: Omroep West

Als ze door het theater De Nieuwe Regentes lopen komen de verhalen vanzelf weer neer boven. De herinneringen aan een rijk verleden als zwembad zijn nog steeds zichtbaar in het gebouw. Het betegelde diepe gedeelte van het bad bestaat nog, inclusief de lijnen op de vloer.

'Net Ajax-Feyenoord'

Jos Praat loopt in het diepe direct af op het denkbeeldige muurtje. Dat muurtje scheidde het wedstrijdgedeelte af van het lage gedeelte voor kinderen. 'In dat muurtje, daar zat een gat onder water, waar je als kind doorheen kon zwemmen', vertelt Praat. 'We speelden tikkertje en dan dook je door dat gat, want je wilde natuurlijk niet getikt worden. Dat was je eer te na.'

Jos Praat in het diepe van De Regentes | Foto: Omroep West

De Regentes was vanaf het prille begin de thuisbasis van zwemvereniging ZIAN (Zwemmen is Altijd Nuttig). Later in 1931 kwam daar ZIOS (Zwemmen Is Onze Sport) bij. Praat was lid van ZIOS, hij werd later ook wedstrijdzwemmer voor die club. Zijn vader gaf er zwemles en zijn ouders hebben er elkaar leren kennen. Praat bracht daarom bijna zijn hele jeugd door in het zwembad. 'Het was één grote familie, er waren feesten en je zoende stiekem met meisjes in het douchehokje', blikt hij terug. Zijn ogen fonkelen als hij erover vertelt. 'Er waren vroeger wel dertig zwemverenigingen in Den Haag, die zijn nu allemaal gefuseerd. Maar in die dagen was de concurrentie heel groot. Men probeerde goede zwemmers van elkaar af te pikken. Het was net Ajax- Feyenoord.'

De strenge badmeesters

Ted Jorritsma start zijn loopbaan als badmeester als 20-jarige jongen in De Regentes. Hij maakt daar kennis met 'de chefs': twee ouderwetse strenge badmeesters. 'Er was geen overleg, geen democratie. Luisteren en anders wegwezen!'

Jorritsma vond dat als jonge jongen moeilijk, want hij wilde op een heel andere manier les geven, veel vriendelijker. 'De zwemles werd gegeven in de drukte. De kinderen zwommen tussen het publiek door en die twee chefs die hadden zo'n grote toeter voor hun mond', vertelt Jorritsma. 'Ze zeiden dan tegen mij: Ted, die moet je gebruiken. Ze moeten je op de bodem nog kunnen horen, want ze moeten gehoorzamen!'