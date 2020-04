Overvallers Kruidvat Monster lieten medewerksters vastgebonden achter

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Twee medewerksters van het Kruidvat beginnen op maandag 30 maart wat eerder dan gebruikelijk. Omdat er nog wat achterstallig werk gedaan moet worden, zijn ze er om 7.00 uur. De winkel gaat pas om 9.00 uur open, dus nadat ze naar binnen zijn gegaan, wil één van de vrouwen de voordeur op slot draaien. Daar krijgt ze de kans niet voor: op dat moment stormen er twee mannen de winkel binnen.

Eén van de overvallers heeft een mes bij zich en pakt één van de vrouwen vast. De andere man richt zich op haar collega, die zich gillend op de grond laat vallen. Beide slachtoffers worden onder bedreiging van het mes meegenomen naar het magazijn, waar ook het kantoor met de kluis is.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Vastgebonden

De kluis moet geopend worden en de slachtoffers moeten op hun buik gaan liggen, waarna ze worden vastgebonden. Als de kluis na enige tijd open is, halen de overvallers daar geld uit en dan vertrekken ze. Ze rennen de winkel uit naar de 's-Gravenzandseweg. Daar stappen ze in een zwarte Volkswagen Up en rijden weg in de richting van 's-Gravenzande en Hoek van Holland.

Op de Volkswagen Up zit het kenteken PZ-230-D. De kentekenplaten zijn vlak voor de overval gestolen vanaf de Schoolstraat in Montfoort. Dat is gebeurd tussen zondagavond 29 maart 22.30 uur en maandagochtend 30 maart, vlak voor de overval. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord van die diefstal. Ook camerabeelden uit de buurt waarop de dieven mogelijk staan, zijn welkom.

Signalementen overvallers

De overvallers zijn goed te zien op de camerabeelden, maar hebben hun gezichten deels bedekt. De man die als eerste binnen komt draagt een donkere jas met een logo van Puma en een capuchon over zijn hoofd.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

De andere man is ook in het donker gekleed, waaronder een donkere broek met aan beide zijden witte strepen en links de tekst Hummel. Hij draagt lichte Nike schoenen, een capuchon en met een masker of sjaal met witte tanden voor zijn mond. Wie de mannen herkent, wordt gevraagd zich te melden. Ook meer camerabeelden uit de omgeving waarop de overvallers mogelijk zijn te zien, wil de politie graag hebben.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Voorkennis?

Op de beelden is te zien dat de overvallers de twee medewerksters resoluut meenemen naar de magazijndeur, waar ook het kantoor met de kluis is. Het lijkt alsof ze op de hoogte zijn waar deze ruimte is. Wellicht is de winkel van te voren verkend.

Het is onduidelijk of de overvallers wisten dat de personeelsleden die maandagochtend eerder dan gebruikelijk aan het werk zouden gaan. Misschien hebben ze iemand over begintijden horen praten, of is het puur toeval en hebben ze op de uitkijk gestaan bij de winkel totdat er iemand kwam. De recherche komt graag in contact met mensen die dat mogelijk hebben gezien.

Herkent u de overvallers of heeft u meer informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem