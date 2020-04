Verdachte brandstichting Alrijne ziekenhuis in beeld: 'Wat had je in vredesnaam in je hoofd?'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 21 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een beveiliger van het ziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden krijgt op woensdagavond 4 maart rond 21.30 uur een brandmelding van een sensor op de achtste verdieping van het D-gebouw. Daar worden geen patiënten verzorgd, er zijn kantoren van de financiële administratie van het ziekenhuis. Er blijkt inderdaad een flinke brand te woeden, die door de brandweer moet worden geblust.

Schade aan de kantoren | Foto: Politie

De schade aan de kantoren is groot en het personeel is erg geschrokken. 'Je komt op je werk en dan hangen er rood-witte linten en zijn de ramen zwartgeblakerd. Je zit in een soort Crime Scene Investigation en mag je werkplek helemaal niet op', zegt Yvonne Wilders. 'Gelukkig zijn ze heel lief opgevangen op afdelingen van andere collega’s en dat hielp wel.'

Meerdere ruiten kapot

In eerste instantie denkt het ziekenhuispersoneel dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een computer, maar de brandweer ziet al snel meerdere aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Er zijn onder andere meerdere ruiten van het D-gebouw vernield. Het vermoeden is dat de brandstichter via het noodtrappenhuis aan de buitenkant van het gebouw naar de achtste verdieping is gegaan.

Ook binnen zijn een aantal ruiten vernield om bij de getroffen kantoren te komen. Normaal gesproken kunnen de deuren alleen geopend worden met een personeelspas. Bij één van de kapotte ruiten wordt bloed gevonden, dat mogelijk van de dader is. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar dat bloed.

Schade in het gebouw | Foto: Alrijne ziekenhuis

Onbekende man naar buiten

Een beveiliger van het ziekenhuis zet de politie met zijn verklaring op het spoor van de vermoedelijke brandstichter. Nadat de beveiliger de brandmelding krijgt, gaat hij meteen die kant op om te controleren wat er aan de hand is. Bij de personeelsingang van het D-gebouw komt hij een voor hem onbekende man tegen, die naar buiten loopt via de schuifdeuren. Die zijn door het brandalarm automatisch geopend.

De beveiliger is in de veronderstelling dat deze man het brandalarm misschien heeft veroorzaakt en spreekt hem aan. Maar de man blijkt geen Nederlands te spreken en daardoor begrijpt de beveiliger niet wat hij zegt. Na het korte gesprek gaat de beveiliger verder op de brandmelding af en de man loopt weg.

Meer bewakingsbeelden

Nadat de politie het verhaal van de beveiliger heeft gehoord, wordt er gekeken naar alle bewakingsbeelden die die avond zijn gemaakt bij het ziekenhuis. Daaruit blijkt dat de man die de beveiliger aansprak, al rond 19.45 uur bij het ziekenhuis aankomt. Hij loopt hier wat heen en weer en komt goed in beeld bij een terrasdeur aan de buitenkant van het ziekenhuis.

De verdachte | Beeld: Politie

Op de beelden is te zien hoe hij aan verschillende deuren voelt, maar die gaan niet open. Na een tijdje probeert hij de ruit van de terrasdeur in te slaan met een voorwerp, maar dit lukt hem niet. Daarna verdwijnt de man uit het zicht van de camera's, totdat hij na de brandmelding wordt gefilmd bij de personeelsingang, waar de beveiliger hem aanspreekt.

Weg voor de politie aankomt

De man loopt na dat gesprek een stukje het terrein op en blijft daar staan kijken wat er gaat gebeuren. Vlak voor de politie bij het ziekenhuis arriveert, verdwijnt hij. De recherche heeft het sterke vermoeden dat deze man is betrokken bij de brandstichting en krijgt graag tips over hem.

Het gaat om een blanke man van ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur, draagt donkere kleding en onder zijn muts komt haar tevoorschijn, tot in zijn nek. Het is mogelijk dat de man zelf gewond is geraakt bij het inslaan van de ruiten of het stichten van de brand. Hij heeft is op woensdagavond 4 maart bijna twee uur in de buurt van het Alrijne ziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden geweest. Wie hem daar heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.

'Wat had je in vredesnaam in je hoofd?'

De brandstichting heeft voor angst onder het personeel van het ziekenhuis gezorgd. 'De medewerkers zijn heel bang geweest dat het specifiek tegen hen gericht was. Personeel van afdelingen waar patiënten verpleegd worden waren bang dat die man terug zou komen om nog een keer brand te stichten. We hebben dus ook extra beveiliging ingezet om mensen een wat rustiger gevoel te geven', zegt Yvonne Wilders.

'We zouden heel graag willen weten wie dit heeft gedaan, zodat de politie die persoon kan verhoren. Wat had je in vredesnaam in je hoofd toen je brand ging stichten in een gebouw waar patiënten verblijven? En waarom tegen ons? Weet je wel wat je de medewerkers die in dit gebouw werken aandoet?'

