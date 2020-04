Contactberoepen mogen nog niet aan het werk: 'We moeten creatief zijn om te overleven'

'Vrijwel alle midden- en kleinbedrijven in Den Haag maken zich zorgen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat er geen bedrijven gaan omvallen. Dat gaan we gewoon niet kunnen voorkomen.' Die conclusie trekt Kim Schofaerts, voorzitter MKB Den Haag, belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Volgens Schofaerts is het besluit van het kabinet begrijpelijk, maar een dreun voor de MKB-sector.

De ministers die het meest betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, kwamen dinsdagmiddag opnieuw bijeen voor crisisberaad. Tijdens de persconferentie dinsdagavond, na afloop van het crisisberaad, maakte premier Mark Rutte bekend dat de coronamaatregelen voor contactberoepen en horeca voorlopig nog niet worden versoepeld.

'Ik had vorige week eigenlijk goede hoop dat ze langzaam de horeca deels zouden openen en de kappers weer zouden laten starten', zegt Schofaerts. 'Er liggen vanuit MKB Nederland ook allerlei protocollen klaar om het midden- en kleinbedrijf te kunnen openen.'

'Onder de indruk van medeleven Rutte'

Toch heeft Schofaerts alle begrip voor het besluit, mede dankzij de 'duidelijke' persconferentie van Rutte. 'Ik was heel erg onder de indruk hoe hij het vertelde. Hij was duidelijk in zijn taalgebruik. Ik weet dat hij echt met iedereen mee leeft. Ik heb hem een paar weken geleden gesproken op de Haagse markt en hij gaf daar al aan dat het onwijs ingewikkeld is.'

'Toen ik Rutte vanavond hoorde spreken, dacht ik: we doen het met zijn allen voor elkaar', aldus Schofaerst. 'De zorg is overbelast en we kunnen niet ineens weer een piek gaan krijgen. Na de persco had ik zoiets: ja, ik ben weer op het moment waar we nu staan in Nederland, dat vind ik knap gedaan.'

Protocollen liggen klaar

Wel is er ook teleurstelling, die mede voortkomt uit angst voor het omvallen van veel bedrijven. 'Dat gaan we niet kunnen voorkomen', verwacht de MKB Den Haag-voorzitter. Daarom werden er vanuit MKB Nederland allerlei protocollen opgesteld, daar riep de premier eerder al toe op.

'Ik weet niet of dat verkeerd was van Rutte. We zaten de afgelopen maand in een soort schock-toestand. Daarna ga je verder kijken en kan je starten met het maken van protocollen. Dat de maatregelen nu drie weken zijn verlengd, is een grote teleurstelling. Tegelijkertijd worden die protocollen nu verder uitgewerkt, dus het is geen verloren zaak.'

Creatief zijn om te overleven

Zodoende roept Schofaerts ondernemers op om in de tussentijd creatief te zijn. 'We moeten er alles aan doen om mogelijkheden en uitwegen te vinden om te overleven.' Zo sprak Schofaerts bijvoorbeeld met een kapper die heel goed bet Indonesisch stoofgerecht Rendang kan maken. 'Die is dat maar gaan maken en bezorgen. Hoe zuur het ook is, je moet kijken waar je toch inkomsten kan blijven houden en je moet creatief zijn.'

Een andere creatieve kapper is Bart Rond uit Den Haag. Hij bezorgt haarverfsetjes aan huis. 'Mensen die het niet meer redden met hun uitgroei breng ik het mengseltje van hun eigen kleur verf langs', vertelt Rond. 'Daar zit dan alles bij, van kwastjes tot handschoenen en een do-it-yourself handleiding.'

'Nieuws van persconferentie heeft me onderuit gehaald'

De Haagse kapper is wel aangeslagen door het nieuws dat hij voorlopig de deuren van zijn kapperszaak gesloten moet houden. 'Het nieuws van vanavond heeft me wel onderuit gehaald. Je gaat zitten rekenen hoe lang je het nog vol kan houden met amper omzet. Ik begin me nu toch ernstig zorgen te maken over mijn bedrijfje waar ik 33 jaar hard voor gewerkt heb.'

Maar ook Rond snapt dat volksgezondheid prioriteit nummer één is. 'Ik snap alle argumenten van het kabinet, maar je wil toch ook knokken voor je boterham. De volksgezondheid gaat altijd voor, maar ik ben toch even aangeslagen.

