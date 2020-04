Horeca langer dicht: 'Mensen gaan failliet met alle gevolgen van dien, lichamelijk en geestelijk'

Tijdens de persconferentie dinsdagavond, na afloop van het crisisberaad, maakte premier Mark Rutte bekend dat de coronamaatregelen die gelden voor de horeca worden verlengd. De maatregelen golden minimaal tot 28 april, maar dat is nu dus minimaal tot 20 mei.

Eerder werden horecaondernemers opgeroepen om na te denken over de anderhalve meter-samenleving binnen de horeca. Dat de maatregelen nu zijn verlengd, komt niet onverwachts, maar geeft Triep wel een dubbel gevoel. 'Wij zijn opgeroepen om na te denken over de anderhalve meter-samenleving binnen de horeca en dan worden er ook investeringen gedaan door horecaondernemers. Dan wordt er niets mee gedaan, dat is zuur. Maar ik zou bijna zeggen: het is zoals het is. We hoeven niet te denken dat we morgen of volgende week opengaan, dat is niet aan de orde voor ons.'

'Ondernemers gaan failliet met alle gevolgen van dien'

Volgens Triep is het besluit wel een logische, vanwege de druk op de zorg. 'Dat is een sterk argument, het gaat ook om de mensen die op de wachtlijst staan om een operatie te krijgen. Dat is een behoorlijke groep.' Toch zijn de gevolgen in de horeca volgens Triep ook ook groot. 'Je kan het van twee kanten bekijken. De nood is gewoon heel erg hoog. Er gaan mensen dood aan deze besmetting, maar er gaan ondernemers failliet met alle gevolgen van dien, lichamelijk en geestelijk. Dat is ook ingrijpend en daar zullen we de komende jaren nog last van blijven houden.'

Hoe nu verder voor de strandexploitanten? 'Er zijn regelingen, maar daar gaan we het niet mee redden', weet Triep die zelf eigenaar is van strandtent WIJ. Strandpaviljoens waren net opgebouwd toen de maatregelen ingingen. En die opbouw kost jaarlijks flink wat geld. 'Nu lig je dan stil terwijl de rekeningen behoorlijk zijn. Dus je kan niks. We hopen onze opstallen het hele jaar te mogen laten staan op het strand. Als dat zou kunnen, dan scheelt het voor een heleboel ondernemers op het strand een grote kostenpost.'

'Het water staat aan de lippen'

Ook Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van een aantal kroegen op de Grote Markt, maakt zich grote zorgen om de horecaondernemers. 'Hoe langer dit duurt, hoe meer slachtoffers er gaan vallen. De meeste kunnen het wel een paar weken of maanden vol houden, maar het lijkt meer dan twee maanden te gaan duren. Dus het water staat aan de lippen bij velen.'

Dat er nu weer een paar weken bij komen, vindt Hinloopen een ernstige zaak. 'De problemen worden alleen maar groter.'

Problemen met regelingen vanuit overheid

Daarnaast zijn er problemen met de regelingen vanuit de overheid, stelt hij. Bijvoorbeeld met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

'We hebben een probleem met die Now-regeling', vertelt Hinloopen. 'Op een rare manier wordt er nog steeds gezegd dat het 90 procent dekking is. Als je het uitrekent, kom je gewoon op 70 procent. Ik snap dat werkelijk niet, communiceer dat gewoon goed.'

Ingrijpen op de huurmarkt

Volgens de voorzitter van KNH Den Haag moet de lokale overheid gaan ingrijpen op de huurmarkt om horecaondernemers te beschermen. Veel horecaondernemers huren namelijk het pand waar zij in zitten en die huur moet nog steeds worden betaald. 'Grijp in en stimuleer het overleg tussen pandeigenaren en de huurders', is zijn oproep.

Als voorbeeld geeft Hinloopen de situatie in Breda. 'Daar zijn goede resultaten bereikt, de burgemeester heeft de horeca en verhuurders bij elkaar gezet en daar zijn ze eruit gekomen. De kosten worden verdeeld tussen huurder, pandeigenaar en de brouwerij. Dat zou ook hier een uitkomst kunnen zijn.'