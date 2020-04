Kunst in Quarantaine: In het Mauritshuis lijken de portretten extra aanwezig

Boy van den Hoorn, coördinator tentoonstellingstechniek, collectie en wetenschap merkt niet zoveel verschil dat het museum nu dicht is. Althans, eerst moest hij zijn werk voor of na sluitingstijd doen, nu kan dat gewoon overdag.

'Samen met mijn collega's zorgen we ervoor dat het onderhoud gewoon doorgaat', vertelt Van den Hoorn. 'Dat is bijvoorbeeld het afstoffen van de schilderijlijsten en onze restauratoren lopen nog geregeld hun rondes om de schilderijen te controleren.'

Drie mensen per zaal toegestaan

De regels in het Mauritshuis zijn op dit moment best streng. Zo mogen er maar maximaal drie personen tegelijk in een zaal zijn. En net zoals op vele andere plekken werken de mensen die dat kunnen vanuit huis. Zo ook junior conservator Charlotte Rulkens, die vertelt wat op dit moment haar favoriete schilderij in het museum is. En dat is best lastig kiezen met grote meesters zoals Rembrandt, Vermeer en Paulus Potter.

'Als je op de tweede verdieping rechts de zaal in gaat zie je het schilderij van Karel Fabricius, Het Puttertje. Een vogeltje dat Fabricius in 1654 waarschijnlijk in levende lijve heeft gezien en in verf heeft gevangen. Letterlijk in verf gevangen en figuurlijk, want dit vogeltje zit hier vastgeketend aan een voederbak.'

Het Puttertje | Foto: Omroep West

Schilderij biedt hoop

Rulkens geeft gelijk een kleine les in kunstgeschiedenis. 'Fabricius werkte in Delft en was één van de meest talentvolle leerlingen van Rembrandt, maar hij heeft maar twaalf schilderijen mogen maken. Want in 1654 kwam Fabricius om tijdens de ontploffing van het kruitmagazijn in Delft. Dat staat ook wel bekend als de Delftse donderslag', vertelt Charlotte.

Het is de eenzaamheid en het gebrek aan vrijheid dat Charlotte ontroert als ze dit schilderij ziet. 'Helaas zijn het thema's die nu in ons leven een rol spelen. Maar het biedt ook hoop in de schoonheid waarop het vogeltje is afgebeeld. En ik hoop dat we binnenkort weer kunnen gaan genieten van het illusionisme van Fabricius hier in het Mauritshuis.'

Van 20 t/m 26 april is het de Nationale Museumweek. Doordat alle musea nu dicht zijn, gaan wij voor jullie naar het museum. Elke dag lichten we deze week een museum uit.

