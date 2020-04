H.V.V. Laakkwartier: 'Allerbelangrijkste is dat we weer mogen sporten'

Ondanks het feit dat voetbalclubs hun trainingen deels mogen hervatten, is daarmee niet alles opgelost. Zo mogen ouders niet bij de trainingen zijn, en blijven de kleedkamers dicht. Voorzitter Ron Jansen van H.V.V. Laakkwartier: 'We hebben het over kinderen van tussen de 5 en 12 jaar oud die bij ons voetballen. Ik denk dat het voor heel veel ouders een uitdaging zal zijn om die kinderen ruim een uur alleen te laten.' Maar de club kijk wel met voorzichtig optimisme naar de toekomst.

De bal ligt nog stil bij H.V.V. Laakkwartier, maar achter de schermen wordt druk gewerkt om de club draaiende te houden. 'Bepaalde zaken lopen altijd door. We moeten er nu gewoon voor zorgen dat we direct weer aan de slag kunnen zodra het weer mag. We kiezen nu de trainers voor de jeugd en kijken naar de selecties', vertelt voorzitten Ron Jansen.

Niet alleen de wedstrijden en trainingen worden tot in de puntjes voorbereid, maar ook de financiële kant van de vereniging krijgt extra aandacht. 'We hebben altijd een heel stabiel financiëel beleid gehad en daar hebben we nu profijt van. We hebben een buffer opgebouwd.' Die buffer is niet eindeloos, gaat Jansen verder. 'De komende maanden redden we wel, maar als alles dichtblijft overleeft geen enkele club dit.'

Sponsoren

Een deel van de inkomsten voor H.V.V. Laakkwartier is afhankelijk van sponsoring door lokale bedrijven. Omdat diezelfde bedrijven door de coronacrisis zelf in financiële nood komen, verwacht Jansen dat een aantal van hen de sponsoring in ieder geval tijdelijk stopt. 'We hebben gelukkig heel veel kleine sponsoren, waardoor we niet van een of twee grote bedrijven afhankelijk zijn' zegt Jansen. 'Sommigen sponsoren ons al dertig jaar. Die loyaliteit is heel fijn.'

Ook oud-lid Bert Harmsen uit Zoetermeer draagt zijn geliefde club nog altijd een warm hart toe. Dit jaar zou de vereniging haar 100-jarig bestaan vieren. Omdat dat niet meer kan doorgaan, kwam Harmsen met een ander plan. Op de website van de vereniging roept hij alle leden op om de club een 'jubileumgeschenk' van 100 euro te geven. Wat zou het fijn zijn als de leden die dat kunnen missen € 100, -- doneren als jubileumgeschenk aan de vereniging. Zomaar, zonder dat er iets tegenover staat. Wat zou het geweldig zijn als deze actie zou slagen', schrijft Harms.

Een klein kiertje

Ondanks de vele voorbereidingen en de relatief stabiele situatie waarin de club zich bevindt, kijkt Jansen met een scheef oog naar de toekomst. 'Je hoopt natuurlijk dat alles weer wordt zoals voor de lockdown, maar dat is een onwaarschijnlijke utopie. Ik ben al blij als de deur op een klein kiertje wordt gezet zodat we in ieder geval íets kunnen doen.'

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat dat kiertje er ook komt. Jongeren tot en met 12 jaar oud mogen groepstrainingen hervatten. Jongeren tussen de 12 en 18 mogen dat ook, op voorwaarde dat zij anderhalve meter afstand in acht nemen. 'Het is goed nieuws, maar er zitten nog wel een paar vraagstukken aan vast die we nu moeten uitzoeken.'

Troosteloos

'We gaan nu met het bestuur kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt', vertelt Jansen. Hij verliest in ieder geval de bal niet uit het oog: 'Het allerbelangrijkste voor ons is dat we weer mogen sporten. Nu zit alles op slot, en dat is al helemaal troosteloos.'