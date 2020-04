'Komst nieuwe Haagse markten laat te lang op zich wachten'

Het duurt te lang voordat het stadsbestuur ├ęcht werk maakt van de komst van twee nieuwe weekmarkten in Den Haag. Dit terwijl de bewoners en ondernemers op Scheveningen en aan de Theresiastraat er grote behoefte aan hebben. Dat stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad. De partij is 'not amused' dat het tot op heden stil is over de plannen in het stadhuis.

Het is al een paar jaar de bedoeling dat er twee nieuwe markten bijkomen in Den Haag: een in de Tweede Haven op Scheveningen en een aan de Theresiastraat. Fractievoorzitter Richard Mos van Hart voor Den Haag zegt dat hij nu signalen krijgt van ondernemers op Scheveningen en bewoners van het Benoordenhout dat de plannen stagneren.

Jammer, vindt hij. Want neem de komst van een markt in Scheveningen. Die zou kunnen zorgen voor 'reuring', denkt hij. ‘Bovendien is zo'n markt goed voor de sociale cohesie tussen de vele nieuwe bewoners die in het havengebied zijn komen wonen. De Tweede Haven is een pareltje op Scheveningen, maar binnen en buiten Den Haag vaak nog te onbekend.'

Lokale ondernemers

De Mos liet als wethouder zelf een verkenning uitvoeren naar een nieuwe (vis)markt in Scheveningen Haven. Daarbij zou moeten worden samengewerkt met lokale ondernemers. 'Er lagen volop kansen. Zeker omdat de gemeente de ambitie uitgesproken heeft om havengerelateerde activiteiten in de Scheveningse haven te stimuleren. Een wekelijkse markt kan hieraan bijdragen. Het is een kwestie van doorpakken.' Volgens de partij is er steun in het gebied. Zoals van de Stichting Vrienden van de Tweede Binnenhaven.

De Mos vindt ook dat het verdacht stil is rond een andere markt, die aan de Theresiastraat. Het wijkberaad en ondernemers zien die graag komen. De gemeente moet alleen nog de vergunningen geven. Maar dat is nog niet gebeurd. Terwijl de straat alle steun kan gebruiken, stelt de fractievoorzitter. 'De komst van de Mall of the Netherlands zal effect hebben op de concurrentiepositie van deze winkelstraat. Ieder plan dat deze positie kan verstevigen moet door de gemeente worden gesteund.'