FNV: 'Uitzendbureaus lappen coronaregels aan hun laars'

Bij FNV komen de afgelopen weken verschillende meldingen binnen over uitzendbureaus 'op meerdere plekken in Nederland, maar ook in Westland en omgeving,' aldus campagneleider Bart Plaatje van de FNV. 'Veel arbeidsmigranten voelen zich niet veilig omdat de situatie op het werk, in hun woning en in het vervoer naar werk niet voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.'

?Uit het veldonderzoek van de vakbond, blijkt dat er in Westland te vaak onveilige situaties plaatsvinden en dat van 'social distancing' geen sprake is. 'We hebben onder andere het vervoer van arbeidsmigranten geobserveerd', zegt Plaatje. In totaal gaat het om de observatie 283 vervoersbewegingen, waaronder naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker, de veiling van Flora Holland en koelhuis Coolcontrol. 'Daaruit blijkt dat bij 60 procent van de busjes of personenauto's met arbeidsmigranten er meer dan drie personen inzitten.'

Haagse gemeenteraad

Dat is ook GroenLinks en de PvdA in de Haagse gemeenteraad opgevallen. Zij hebben waarnemend burgemeester Johan Remkes gevraagd of hij de uitzendbureaus hierop wil aanspreken. Dat is precies wat er is gebeurd, reageerde Remkes. De bureaus hebben volgens hem een stevige brief gekregen. 'De busjes vallen gewoon onder de noodverordening', zei hij twee weken geleden in een commissievergadering. 'Als die er niet aan voldoen, zal er worden gehandhaafd. Politie en handhavers zijn bevoegd te bekeuren.'

Ook binnen de bedrijven waar de arbeidsmigranten werken, zou de situatie niet volgens de coronarichtlijnen zijn. 'Alleen wat handgel neerzetten, is niet meer voldoende,' aldus Plaatjes. Een van de bedrijven die genoemd worden is AgroMarchants in 's-Gravenzande. Dat bedrijft zegt zich niet te herkennen in de beschuldigingen. 'We doen er hier alles aan om de coronaregels na te leven.'

Arbeidsmigranten

Armine Stepanyan van GroenLinks Zuid-Holland heeft vragen over de situatie gesteld aan de provincie. Volgens haar worden arbeidsmigranten die tijdens het werk bijvoorbeeld graag handschoenen willen dragen, door sommige uitzendbureaus en inleners niet serieus genomen. 'Binnen vier weken verwacht ik antwoord. Ik ben heel blij dat het FNV op de achtergrond druk met deze situatie bezig is.

FNV zegt ook signalen te krijgen dat arbeidsmigranten die ziek zijn en graag in quarantaine willen, dat niet mogen. 'We horen ook verhalen van arbeidsmigranten van wie de temperatuur voor het werk wordt gemeten. Bij verhoging moeten ze buiten wachten tot het einde van de werkdag voordat ze worden teruggereden naar huis.'

200 euro boete

Daarnaast wordt bij arbeidsmigranten die zich wél graag aan de regels willen houden, zelfs gedreigd met ontslag. 'Als je klaagt dan kan je je spullen pakken, zo gaat het binnen deze uitzendbureaus,' bevestigt ook Ania Paszak, coördinator bij stichting IDHEM, die opkomt voor de belangen van EU-migranten. Ook bij haar komen veel klachten binnen.

Paszak: 'Vorige week is er weer een busje met daarin acht arbeidsmigranten aangehouden in Naaldwijk. Het bleef bij een waarschuwing, maar een volgende keer krijgen alle inzittenden 200 euro boete. Terwijl de arbeidsmigranten zelf dolgraag willen werken volgens de regels, maar hun werkgever maakt dat onmogelijk.'

Uitstel anderhalve meter-regel

Volgens FNV gaat het in onze regio om uitzendbureau Adecco, AB uitzendbureau en Sagius Uitzenders. 'Maar het zijn er waarschijnlijk veel meer, we hebben niet alle uitzendbureaus kunnen volgen.'

Volgens directeur Laila Charrouda van uitzendbureau VoornePutten hebben uitzendbureaus die werken binnen de voedselindustrie op 20 maart uitstel van de anderhalve meter-regel gekregen. 'Daarnaast halen wij vaak arbeidsmigranten op die ook huisgenoten van elkaar zijn. Je kan hen dus beschouwen als gezin, voor wie de regels niet gelden.'

Huisgenoten

Sagius Uitzenders verklaart hetzelfde: 'Flexwerkers die met elkaar mee rijden, wonen ook bij elkaar en mogen absoluut niet bij andere werknemers in huis komen,' zegt Nadine Verhage. 'Wij hebben de afgelopen weken ook juist arbeidsmigranten onderdak geboden omdat ze bij een ander uitzendbureau ontslagen waren, omdat daar geen onderdak voor hen was.'

Bij Luba herkennen ze zich helemaal niet in het verhaal. 'Wij hebben helemaal geen busjes, en in de personenauto's rijden geen flexwerkers.' De andere uitzenbureaus waren tot dusver niet bereikbaar voor commentaar.

Handhaving

Volgens de gemeente Westland is er van uitstel absoluut geen sprake en moeten alle uitzendbureaus zich aan de regels houden. 'De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden heeft de uitzendbureaus hierover tevens schriftelijk geïnformeerd,' aldus een woordvoerder. 'Op dezelfde wijze als bij andere doelgroepen: bij het constateren van een overtreding wordt handhavend opgetreden.'

De politie geeft aan dat ze afgelopen weken wel meerdere malen busjes heeft staande gehouden. 'Maar een concreet beeld van de situatie of cijfers hoeveel busjes dit zijn, die hebben wij niet.' Volgens de boa's worden de voorschriften over het algemeen goed nageleefd. 'We zijn slechts enkele uitzonderingen tegengekomen', meldt een woordvoerder.

Royal Flora Holland

Een van de plekken waar FNV diverse volle busjes en auto's spotte was op en rond het terrein van Royal Flora Holland. De bloemenveiling zegt dit beeld zelf niet te herkennen. 'We ga nu wel nogmaals richting de uitzendbureaus communiceren dat het belangrijk is dat deze regels worden nageleefd,' zegt woordvoerder Michel van Schie. 'Ook wordt de bewaking op ons terrein ingeschakeld. Wanneer zij zien dat uitzendbureaus volle busjes of auto's afleveren, worden deze daar op aangesproken.'

De kaderleden van de FNV hebben de problemen bij de leiding van meerdere bedrijven aangekaart. Alleen Albert Heijn heeft de uitzenders daarop aangesproken; daarna zijn er daar geen volle busjes meer waargenomen. De volgende stap van FNV is om het dossier dat zij de afgelopen weken hebben opgebouwd, met foto's, ontslagbrieven, en opgenomen gesprekken, te overhandigen aan de inspectie. 'We gaan door totdat de regels goed worden nageleefd. Anders vrezen we straks grote besmettingsproblemen.'

