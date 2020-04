Kinderopvangbranche blij met heropening: 'Kinderen leren van elkaar'

De kinderopvangbranche juicht het besluit dat de opvang weer helemaal open mag toe, maar is niet blij met het kabinetsbesluit om basisschoolkinderen in eerste instantie maar de helft van de dagen naar school te laten gaan. Volgens directeur Emmeline Bijlsma wordt het buitengewoon lastig en ook voor ouders wordt het een enorme puzzel.

Directeur Mark Siep van kinderopvang Plukkebol in Delft voorziet minder problemen: 'De kinderopvang is een creactieve, flexibele branche.' Volgens hem is het van belang dat de scholen goed overleggen met de kinderopvang: 'We moeten zoeken naar een gezamenlijk aanbod, zodat dat op elkaar is afgestemd.'

Vanwege de huidige situatie verwacht hij ook dat het drukker zal worden bij de kinderopvang, maar daar is volgens hem - ondanks alle maatregelen - nog wel ruimte voor: 'Maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Maar op de woensdag en vrijdag is er vaak nog wel ruimte. Daar kunnen oplossingen worden gevonden. Dit vereist soms wel flexibiliteit van werkgevers en werknemers om bijvoorbeeld op de woensdagmiddag te gaan werken.'

Vertrouwdheid weg

Siep is blij dat ze weer kunnen opstarten, want voor de kinderen is het van belang dat ze weer terugkeren naar hun vertrouwde omgeving: 'Kinderen leren van elkaar. Ze hebben hun vriendjes en vriendinnetjes hier. In de noodopvang zie je nu dat de vertrouwdheid weg is. Daardoor leren ze minder dan normaal.'

Om grote concentraties ouderen te voorkomen wordt er wel een stringenter beleid gevoerd. Het is niet meer de bedoeling dat ouders met z’n tweeën komen. Ook mogen ze hun kind(eren) alleen maar afzetten bij de deur. Voordeel daarbij is dat ouders verspreid over de hele ochtend hun kinderen brengen. Voor het afhalen in de middag geldt hetzelfde.

Waardering

De afgelopen weken heeft Siep overigens veel waardering gekregen van ouders. 'Heel veel ouders die ook thuis moeten werken zeggen dat het niet te doen is met de kinderen. Ze hebben hierdoor veel respect gekregen voor ons werk. Ze zullen dan ook blij zijn dat hun kinderen weer naar de kinderopvang kunnen.'