'Het komt wel heel hard binnen', maar arbiter Kevin Blom heeft begrip voor uitstel competitievoetbal

'Het komt wel heel hard binnen, hoor', vertelt Blom. 'Je hoopt toch vurig dat er een 'kattenluikje', een ontsnappingsroute, is. Aan de andere kant: de volksgezondheid gaat voor alles. Dit is denk ik het beste wat de premier nu kan doen.'

Het cancelen van wedstrijden tot 1 september raakt de scheidsrechters financieel. 'We hebben een overeenkomst dat wij alle wedstrijden die wij per maand fluiten een maand later betaald krijgen', legt de arbiter uit. 'Vanwege de coronacrisis hebben we nu voor de maanden april, mei en juni een voorschot gekregen. In de veronderstelling dat we in juni weer zouden gaan starten. Nou, dat scenario is nu echt niet haalbaar meer. Dus moeten we nu met de KNVB bekijken hoe we dit gaan oplossen. Er zal een regeling voor getroffen moeten worden', benadrukt Blom. 'Maar ik verwacht dat het op een goede manier wordt opgelost.'

