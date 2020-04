Gemeente houdt kosten geheim van oplossen temperatuurproblemen op politiebureau Ypenburg

De problemen met de klimaatinstallatie in het politiebureau en stadsdeelkantoor in Ypenburg zijn 'grotendeels opgelost'. Dat zegt de gemeente Den Haag in antwoorden op vragen van Omroep West. Het pand moest worden gerenoveerd vanwege problemen met de klimaatinstallatie. De gemeente wil niet zeggen wat de kosten daarvan zijn en welk deel de gemeente voor haar rekening heeft genomen.

In het gebouw aan de Brigantijnlaan in Den Haag zijn het stadsdeelkantoor, het wijkbureau van de politie Ypenburg en de brandweer gevestigd. De bovenste etage (876 vierkante meter) van het complex met de opvallende blikken ooievaar op het dak staat te huur.

In 2009 won de architect nog een prijs voor het 'duurzame gebouw met een gezond binnenklimaat'. De blikken vogel op het dak van het kantoorgebouw langs de A12 is een ventilerende schoorsteenkap, ook wel 'gek' genoemd. Deze gek maakt het volgens de architect mogelijk om het gebouw 85 procent van het jaar - zonder hulp van energieleveranciers - natuurlijk te ventileren. Maar in de praktijk bleek de temperatuur niet te controleren: in het complex varieerde die van -10 tot soms wel 40 graden.

Schikking via mediation

Na een uitgebreid onderzoek kwamen de gemeente en de politie tot de conclusie dat een grootschalige renovatie nodig zou zijn. Het politiebureau zou daarom zelfs verhuizen naar bureau Laak, maar later bleek dat de agenten tijdens de verbouwing toch konden blijven. 'Om het pand werkbaar te houden, zouden hoge kosten gemaakt moeten worden', aldus de politie in een mail.

De vraag was wie daar voor zou moeten opdraaien; de gebruikers of projectontwikkelaar Kanters, die tekort zou zijn geschoten bij de uitvoering van het ontwerp? Dit conflict is in september 2018 opgelost via een zogeheten 'mediation'. Omroep West heeft de uitkomst van de bemiddeling via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) proberen te achterhalen, maar volgens het Haagse college van burgemeester en wethouders moet dat bedrag geheim blijven.

Onafhankelijke adviescommissie

Openbaarmaking zou de concurrentiepositie van de gemeente schaden, omdat partijen zich 'dan op die bedragen instellen en aldus een voordeel behalen in de onderhandelingen', zegt een jurist van de gemeente. 'Het gaat hier vaak om informatie die van groot belang kan zijn voor het sluiten van een contract met de overheid. Het openbaar maken van bepaalde informatie vóór het afsluiten van dat contract zou de onderhandelingspositie van de overheid kunnen verslechteren en heeft zo een negatieve invloed op de financiële belangen van de overheid.'

Dit argument wordt vaak gebruikt bij verzoeken naar documenten over aanbestedingen of over de ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Ook zouden partijen in de toekomst minder snel geneigd zijn een mediation met de gemeente aan te gaan als de uitkomst daarvan publiek wordt. De gemeente is voorstander van mediations, omdat daarmee dure en langslepende rechtszaken kunnen worden voorkomen.

Controle door accountant en gemeenteraad

De onafhankelijke 'Adviescommissie bezwaarschriften' van de gemeente heeft zich ook gebogen over de vraag of de uitkomst van de schikking tussen gemeente en politie enerzijds en de projectontwikkelaar anderzijds openbaar moet worden. Omroep West meent dat de inwoners van Den Haag recht hebben op de informatie over hoeveel gemeenschapsgeld hiermee gemoeid is, omdat daar anders helemaal geen democratische controle op is.

De gemeente stelt dat de overeenkomst is goedgekeurd door een accountant en dat de 'financiële controle in handen is van de gemeenteraad'. 'Tevens is er ook de Rekenkamer als derde instantie, waardoor er controle op het proces wordt bewerkstelligd.'

'Werkomgeving steeds prettiger'

Volgens de adviescommissie 'heeft het college afdoende onderbouwd dat de financiële belangen zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie'. Omroep West heeft besloten om af te zien van een gang naar de rechter, omdat de omroep nu eerst de gemeenteraad zijn controlerende taak wil laten uitvoeren.

Volgens een gemeentewoordvoerder zijn de problemen met de klimaatinstallatie in het complex in Ypenburg dus inmiddels 'grotendeels opgelost', overigens door een andere partij dan de oorspronkelijke projectontwikkelaar. Alleen de 'inregeltechniek' is nog niet op orde, aldus de woordvoerder. Wel zegt hij dat de investeringen een 'positief effect' hebben gehad op het klimaat in het complex en 'mede daardoor ontstaat er een werkomgeving die steeds prettiger wordt'.

80 procent werkt nu thuis

De woordvoerder wijst er wel op dat vanwege de coronacrisis gemiddeld nu nog maar zo'n twintig procent van de gemeenteambtenaren op kantoor aanwezig is, de rest werkt vanuit huis. Wanneer de inregeltechniek naar behoren zal functioneren, is nog onduidelijk. Wat de renovatie heeft gekost en hoeveel de gemeente daaraan heeft bijgedragen, wil de gemeente nog altijd niet zeggen. De woordvoerder verwijst daarbij naar de uitspraak van de adviescommissie.

