Tennisvereniging Boskoop is klaar voor '1,5 meter-tennis': 'Maar handhaven wordt een uitdaging'

'We hebben de stoelverdeling rondom de tafels aangepast, zodat we door middel van een plant onze tennissers in ieder geval anderhalve meter bij elkaar vandaan kunnen houden', vertelt voorzitter Wil Koek bij mediapartner Studio Alphen. 'Alles wat we hier doen in Boskoop bezegelen we met planten, dus we vond het ook een goed idee om tussen de stoelen een mooie Boskoopse plant neer te zetten.'

Ook in het clubgebouw is de stoelverdeling aangepakt en hangen er doorzichtige schermen boven de bar. 'Wij willen in principe gewoon tennissen, een drankje doen en daarna toch weer zo snel mogelijk naar huis', aldus de voorzitter.

Planten tussen de stoelen bij Tennisvereniging Boskoop | Foto: Tennisvereniging Boskoop

'Handhaven een uitdaging'

Koek denkt dat ongeveer een derde van het maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd terecht kan bij de tennisvereniging, zodat iedereen zich aan de richtlijnen kan blijven houden. 'Handhaven zal voor ons echt wel een uitdaging worden. We zullen alle regels duidelijk kenbaar moeten gaan maken aan onze leden, voordat we het hele nieuwe tennis gaan introduceren.'

Door middel van tekst, borden met mededelingen op het complex en een video wil de vereniging haar leden alvast op de hoogte brengen van alle maatregelen. 'En dan op de mensen vertrouwen dat ze ook gewoon afspraken nakomen, zoals ze alle andere afspraken op de vereniging ook nakomen.'

Een inspiratiebron

Tijdens de persconferentie dinsdagavond maakte Mark Rutte bekend dat kinderen tot en met 12 jaar vanaf 29 april weer mogen sporten. Dat betekent voor Tennisvereniging Boskoop dat de trainingen - onder strenge voorwaarden - weer worden hervat. Met de maatregelen die de club genomen heeft, hoopt ze een inspiratiebron te zijn voor andere sportverenigingen. 'Om te laten zien dat je met de nodige inspanningen en de nodige moeite het maximale kunt doen voor je leden, om ze toch weer hun favoriete sport gedeeltelijk te kunnen laten beoefenen', aldus Koek.

LEES OOK: H.V.V. Laakkwartier: 'Allerbelangrijkste dat we weer mogen sporten'