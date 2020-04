Herinneringen aan theater De Nieuwe Regentes: 'Máxima werd een beetje zenuwachtig'

Zaterdagmiddag gaat bij Omroep West de Westdoc 'Van Water naar Theater, 100 jaar De Regentes' in première over de kleurrijke geschiedenis van het theater, dat vroeger een zwembad was. Ook voormalig theaterdirecteur Michael de Roo heeft een bijzondere herinnering.

Het is eind oktober 2001. Máxima Zorreguieta gaat als aanstaande vrouw van de toekomstige koning het land door om kennis te maken met het volk. Daarbij sluiten ze de toer af in Den Haag en brengen ze ook een bezoek aan Theater Zwembad De Regentes. Michael de Roo is op dat moment directeur en kan zich deze dag nog goed herinneren. 'Dat was ongelofelijk, dat was een piketpaal die je niet meer kunt vergeten.'

'Máxima werd een beetje zenuwachtig'

De Roo en zijn team hadden een bijzonder programma in elkaar gezet. Het prinselijk paar kon genieten van een voorstelling 'Romeo en Julia' van Eskalibur, een theatergezelschap van mensen met een verstandelijke beperking.

'Die voorstelling was ongelofelijk goed en ik herinner mij nog dat Romeo Maxima heel erg bewonderend aankeek', vertelt De Roo. 'Daar werd zij wel een beetje zenuwachtig van. Willem-Alexander was ongelofelijk lief voor haar, pakte haar hand beet en zei: Dit gaat helemaal goed komen.'

Romeo en Julia van Eskalibur 2001 | Foto: Omroep West