Tandartsen pakken reguliere zorg weer op: 'Een hele uitdaging'

Henk Donker, vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is blij dat de tandartsen de praktijk weer open kunnen stellen. Donker zegt dat ook bij de tandartsen de uitgestelde zorg steeds verder groeide. 'Daarbij komt dat er een tekort van tweehonderd tandartsen is in Nederland. Het is dus enorm fijn dat we weer aan het werk kunnen, zowel voor de patiënt als economisch gezien vooral voor jonge praktijken.'

Na de oproep van Rutte om richtlijnen te maken per sector, hoe te werken in een anderhalve meter-maatschappij, hebben drie universiteiten zich gestort op het schrijven van de Leidraad Mondzorg Corona. Zo moeten patiënten zoveel mogelijk alleen komen, dienen behandelaars zich extra te beschermen met mondmaskers en beschermende kleding en moeten ruimtes extra worden schoongemaakt. Die leidraad is vervolgens voorgelegd aan het ministerie van VWS en het RIVM, die hebben het plan goedgekeurd.

Groen licht

De KNMT kreeg voor het weekeind al groen licht om weer aan het werk te gaan, maar kreeg het verzoek van het ministerie van VWS om te wachten met dat wereldkundig te maken tot na de persconferentie van premier Rutte van dinsdagavond. Opmerkelijk is dat het ook niet in die persconferentie genoemd werd, maar pas na vragen van een journalist. Donker: 'Waarschijnlijk om andere contactberoepen zoals kappers en tatoeëerders niet jaloers te maken. Toch vind ik onze beroepsgroep iets anders, wij zijn zorgverleners, zij niet.'

Overigens is het niet zo dat de praktijken helemaal dicht zijn geweest. Donker: 'De eerste drie weken van de intelligente lockdown hebben we alleen de urgente gevallen behandeld. Vanaf 6 april hebben we dat iets verruimd naar de semi-spoedeisende gevallen. En nu kunnen we dan weer de reguliere zorg oppakken.'

Selectie aan de poort

Om die reguliere zorg op verantwoorde wijze te kunnen hervatten werken tandartsen met een aangepaste agenda en passen zij vooraf triage toe. Oftewel: selectie aan de poort, om het risico te minimaliseren op toelating tot de mondzorgpraktijk van een patiënt die (mogelijk) besmet is met het coronavirus. 'Ondertussen hebben we in het hele land coronacentra voor acute mondzorg ingericht waar patiënten met corona terecht kunnen', aldus Donker.

De Leidse tandarts Babette Korteweg vindt het woensdagmorgen best spannend om weer 'gewoon' aan het werk te gaan. 'Zo gewoon is het niet. Nog los van de triage moeten we met het hele team een andere werkwijze opbouwen. We werken met meer beschermende maatregelen, maar moeten tussen de afspraken door ook meer schoonmaken. Dus per patiënt hebben we meer tijd nodig. Dat betekent dat we alle afspraken opnieuw moeten inplannen.'

Extra reiniging

Korteweg vervolgt: 'Ook voor ons als personeel is het een uitdaging om anderhalve meter bij elkaar vandaan te blijven. Patiënten moeten voor de behandeling spoelen met waterstofperoxide. De wachtkamer is zo ingericht dat mensen verder van elkaar afzitten; er liggen geen tijdschriften meer en er is geen speelgoed.'

Assistente Yasmine van De Tandartsenkliniek, met praktijken in Zoetermeer en Rijswijk: 'Wij richten ons deze week op de organisatie binnen onze praktijken. Het is denkbaar dat geplande behandelingen bijvoorbeeld voorgaan en periodieke controles nog even worden uitgesteld, om het aantal patiënten te kunnen beperken. Ook plannen we meer tijd in rond de behandelingen voor extra reiniging van wachtkamer en behandelkamers.'

Beschermingsmaatregelen

Tandartsenpraktijken zijn 'gewild' bij bacteriën en virussen. Ze voelen zich in de behandelunit van de tandartspraktijk als een vis in het water en verspreiden zich graag via de aerosol, die wordt voortgebracht door de spraykoeling van roterende instrumenten. Het coronavirus vormt hier geen uitzondering op. Tandartsen zullen dan ook als extra beschermmaatregel meer gebruik gaan maken van rubberen lapjes met een kleine opening over de mond van de patiënt tijdens de behandeling.

'Wij werken sowieso volgens de richtlijnen zoals opgesteld door het KNMT en hadden al extra beschermingsmaatregelen genomen sinds de coronamaatregelen van kracht werden begin maart', aldus tandarts en implantoloog Martin Hessels van Dental Care Leiden. 'De tandarts zelf werkt natuurlijk altijd al heel hygiënisch, alleen zijn we nu helemaal ingepakt; compleet met bril en gezichtsmasker. Precies zoals het ook in de ziekenhuizen is. En ze zijn lekker warm ook, die pakken.'

