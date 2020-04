Zorglocatie daklozen hard nodig: 'Vraag is niet of corona daar uitbreekt, maar wanneer'

'Een corona-uitbraak onder dak- en thuislozen is eigenlijk een kwestie van tijd. De vraag is niet óf het gaat gebeuren maar wanneer het gaat gebeuren.' Vanwege die reden wordt woensdag de eerste container geplaatst op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion die gaat dienen als zorglocatie voor dak- en thuislozen met coronaklachten. Ondernemer Martijn van Rheenen is een van de initiatiefnemers.

'Er is door organisaties zoals de Kessler Stichting samen met de gemeente enorm veel werk gedaan om voor dak- en thuislozen opvang te regelen. In deze moeilijke tijden is de normale opvang namelijk maar beperkt inzetbaar', legt Van Rheenen uit. 'Deze doelgroep heeft echter ook zorg nodig, zeker als er corona is. Er is een dreigend tekort, de zorgopvang is daarom vooral ook bedoeld om te voorkomen dat als de uitbraak straks toch weer oplaait, dak- en thuislozen niet ziek op straat gaan ronddolen.'

Dinsdag werd bekend dat het parkeerterrein van het ADO-stadion zou worden ingericht als zorglocatie voor daklozen met coronaklachten. Woensdag wordt de eerste container geplaatst. 'Het wordt een klein zorgcentrum, met een hoofdgebouw dat bestaat uit zo'n dertig containers. Dat is een soort bungalow waar alle zorgfaciliteiten inzitten voor personeel en bewoners', vertelt Van Rheenen. 'Daaromheen komen flexibel uit te breiden woongedeelten, afhankelijk van de behoefte. Maar het gaat om een combinatie van zorg van mensen die corona hebben en bewoning.'

Buurt vreest voor overlast

Op dit moment worden daklozen opgevangen in hotels, onder meer op Scheveningen. Maar daar zorgen ze voor overlast. Aan die situatie moet een einde komen. Maar nu zijn het de omwonenden van het ADO-stadion die zorgen hebben. 'Aan de ene kant denk ik dat onze wijk heel solidair is, en dat de bewoners heel goed begrijpen dat dit nodig is in deze zeer bijzondere en lastige tijd', zegt Niels Hunck van bewonersorganisatie Leidschenveen. 'Maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat deze mensen geen overlast gaan veroorzaken.'

Wethouder Bert van Alphen is daar niet zo bang voor. 'Als je ziek bent, verveel je je niet zo snel. Dan lig je in bed en wil je zo snel mogelijk weer beter worden. Er is verpleging en beveiliging bij. Het gaat echt om de verzorging van mensen die ziek zijn.'

Eigen woon- en slaapkamer

Volgens Van Rheenen monitoren de lokale professionals, die nu met de dak- en thuislozen werken, wie er coronaverschijnselen heeft en sturen hen eventueel door naar de zorglocatie. 'Als er geconstateerd wordt dat er corona is, kunnen ze naar een afgeschermd leef- en woongebied waar mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven in quarantaine kunnen leven, met een eigen woon- en slaapkamer en een gemeenschappelijke ruimte. Voor mensen waarbij een vermoeden is van corona maar die nog getest moeten worden is er een aparte toegang. Als blijkt dat ze niet ziek zijn kunnen ze naar een normale opvang.'

De Kessler Stichting zorgt samen met GGD Haaglanden en HWW Zorg 24 uur per dag voor personele bezetting, verpleegkundige hulp en begeleiding. De bouw van de zorglocatie voor dak- en thuislozen duurt zo'n drie weken. 'Dat had ik graag veel sneller gezien, maar dat is vanwege de bouwveiligheid helaas niet mogelijk', aldus van Rheenen.