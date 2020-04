Raadhuis Wassenaar heeft oude kleur terug: 'We hebben heel wat lagen af moet schrapen'

De nieuwe kleur van het gebouw is zandgeel of okergeel, en kwam tevoorschijn onder een aantal lagen verf. 'We hebben heel wat lagen af moet schrapen voor we deze laag verf vonden. We wisten wat we zochten, want de kleur was te zien op een oude aquarel en oude foto's van de prins', vertelt Dominique Vermeulen, de restauratiearchitect.

Het is de bedoeling om het hele gebouw zo te restaureren als in de tijd van prins Frederik, die leefde van 1797 tot 1881. De kleur zorgt ervoor dat de muren lijken op zandsteen, een bouwsteen die veel gebruikt werd bij onze oosterburen. Veel bezoekers in het vrij toegankelijke park rond het Raadhuis zijn tevreden over de kleur. 'In het begin was het even wennen, maar het past bij het gebouw', vertelt een bezoeker van het park.

Duits Paleis

Het Raadhuis de Paauw is niet zomaar een mooie Hollandse buitenplaats. Het is een Pruisisch paleis dat prins Frederik liet bouwen naar de laatste architectonische stijl van de 19de eeuw uit het gebied wat wij nu Duitsland noemen.

Frederik groeide op aan het Pruisische hof, omdat zijn ouders uit Nederland waren verdreven door Napoleon. Hij trouwde met Louise van Pruisen en heeft altijd moeite gehad zich aan te passen aan Nederland. Zijn buitenverblijf, Buitenplaats de Paauw liet hij daarom ook bouwen geheel in Pruisische traditie. Een soort Duits paleis in het Wassenaarse groen.

Deze zomer af

Het pronkstuk van het gebouw is de Burgemeesterskamer met een fantastisch uitzicht op het park en het standbeeld van de Hoop. Op een stoel achter het raam zit een grote knuffelbeer.

Tijdens de nu twee jaar durende restauratie van het gebouw heeft de gemeenteraad van Wassenaar gewoon vergaderd in de raadzaal.

De restauratie van het Raadhuis is deze zomer afgerond.