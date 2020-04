Basisschool bereidt zich voor: 'Broertjes en zusjes op zelfde dag naar school'

De school heeft besloten hele dagen open te gaan in plaats van halve dagen. Een wisseling zou teveel onrust veroorzaken, vindt de school. 'We gaan in ieder geval zorgen broertjes en zusjes op dezelfde dagen naar school gaan', aldus de directeur.

Die beslissing is genomen, maar er zijn nog veel meer uitdagingen voor de school. Ouders mogen bijvoorbeeld het gebouw niet in en via welke route zetten zij hun kinderen dan het veiligst af bij school? En zijn er straks wel voldoende leerkrachten? Want wie een aandoening als astma heeft, blijft om elk risico te vermijden liever thuis. En hoeveel docenten zijn gewoon te bang om naar school te komen?

Zorgen over indeling van de klas

Ook juf Simone Marijt heeft de nodige zorgen over de indeling van haar klas, want de anderhalve meter afstand houden is haast niet te doen. 'Ik heb een vrij grote groep en ik wil toch een veilige afstand tot de leerlingen houden. Want ik weet nog niet zo zeker of ik niet besmet kan worden door kinderen.'

Ondanks alle uitdagingen en vragen zijn ze bij de Haanstraschool wel blij dat ze weer open mogen, want lege klassen zien ze liever niet. 'Je bent toch het onderwijs in gegaan om te werken met kinderen', zegt Groot. 'En dan waren de afgelopen weken wel erg surrealistisch met zo'n mooi maar leeg gebouw. Ik ben wel blij dat we weer een stap maken richting het normaal.'

