Den Haag is gevaarlijke ruiten zat en eist oplossing Rijksgebouw Rijnstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ook het Rijksvastgoedbedrijf en de bouwer van het pand – het Consortium PoortCentraal - 'gesommeerd om zo snel als mogelijk met een voorstel voor een definitieve oplossing te komen'. Eén van de oplossingen waar nu over wordt nagedacht is het afdekken van de ruiten met beschermende veiligheidsfolie.

Dat schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) in antwoorden op vragen van raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij is de gevaarlijke situatie bij het gebouw aan de Rijnstraat - waarin meerdere departementen zijn ondergebracht – zat. Sluijs wil daarom dat er snel een oplossing voor de kwestie wordt gevonden.

Gerenoveerd

Het voormalig ministerie van Vrom dateert uit 1992. Maar het voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom werd het voor 267 miljoen euro compleet gerenoveerd. Koning Willem Alexander heropenende het gebouw op 1 november 2017. Eind die maand werd ook bekend dat het een prestigieuze architectuurprijs in de wacht had gesleept.

Maar in de zomer van 2019 werden gebroken ruiten aangetroffen in de glazen gevel aan de noordkant van het kantoorgebouw. Uit onderzoek door TNO en ingenieursbureau Nieman-Kettlitz bleek dat 'onzuiverheden' in het glas de oorzaak van de breuken zijn. Volgens de onderzoekers kunnen onder invloed van hoge temperaturen deze onzuiverheden uitzetten, waardoor een ruit kan barsten. Ook harde wind kan het risico verhogen.

Afgezet

Daarom wordt nu uit voorzorg bij harde wind de onderdoorgang afgezet door het consortium PoortCentraal, dat ook verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gebouw. Bij normale weersomstandigheden zou geen kans zijn op breuken. Eigenaren van winkels in de onderdoorgang klaagden al diverse malen. Zij lopen omzet mis tijdens de afzettingen.

Volgens Balster loopt er nog een onderzoek naar de oorzaken van de breuken, ook door TNO. Zo lang dat niet klaar is, is ook niet definitief zeker of het vervangen van de ruiten een oplossing biedt, stelt hij. Wel is de gemeente 'continu in gesprek' met het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium, verzekert Balster. Ook wordt de boel goed in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat er 'geen gevaar ontstaat in de openbare ruimte'.