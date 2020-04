Horecaondernemer: 'De huur is een sluipmoordenaar'

Rene Bogaart in een van zijn horecagelegenheden Pavarotti in Zoetermeer | Foto: Rene Bogaart

'Ik denk dat de huur een sluipmoordenaar is. Ik zit op heel veel plekken en er wordt wel meegedacht over een stukje uitstel van de huur, maar niet over kwijtschelden. Als we over drie maanden wel moeten betalen, dan valt na de eerste klap van de komende weken de tweede klap in kwartaal vier. Iedereen moet de huur alsnog inlopen en dan gaan ze stuk.'

Dat zegt Rene Bogaart, eigenaar van meerdere horecagelegenheden in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Ook hij keek dinsdagavond naar de persconferentie van premier Mark Rutte en hoorde tussen de regels van de minister-president door dat zijn zaken tenminste dicht moeten blijven tot 20 mei.

'Ik heb de persconferentie tweeledig beleefd. Ik had niet de illusie dat de horeca vrijgegeven zou worden. Dan ben je niet realistisch. Ik had zeker wel gedacht dat het tot begin juni gaat duren. Alleen ik had wel gehoopt met alle goede bedoelingen van ondernemers in Nederland dat in ieder geval een vlag of een piketpaaltje zou worden uitgezet.'

Vooruitzicht

Met dat piketpaaltje bedoelt Bogaart een vooruitzicht van wanneer ze weer eventueel open zouden kunnen. 'Ik kan het misschien tot juni volhouden. Heel misschien tot juli.' Eind juni heeft Bogaart al vijf maanden aan salarissen moeten uitbetalen sinds de intelligente lockdown, want mei is dubbel vanwege het vakantiegeld. 'Als we een vooruitzicht hadden gekregen, kan je maatregelen nemen. Bijvoorbeeld extra lenen. Je moet een perspectief hebben om verder te kunnen.'

Je moet een perspectief hebben om verder te kunnen - Horecaondernemer Rene Bogaart

De 51-jarige Voorburger heeft 350 man personeel, waarvan 125 man bij hem in dienst. 'Ik heb nog geen mensen laten gaan. Ik heb contracten verlengd die we anders ook zouden verlengen. Een deel van het salaris wordt betaald door de overheid. Maar een deel ook door mij.'

Anderhalve meter-samenleving

Nederland moet zich gaan voorbereiden op een anderhalve meter-samenleving. 'Wij proberen zo goed en zo kwaad met de restricties van het RIVM om te gaan. Maar het is lastig. Nicolette van Dam (presentatrice en horecaondernemer red.) gaf op een hele leuke manier aan van: we willen wel, maar dit gaat gewoon niet werken. We verkopen niet alleen eten en drinken, maar ook een stukje beleving en een stukje gezelligheid. Dat is ook het verschil tussen ons en thuis.'

'Ik probeer er positief mee om te gaan, maar ik moet eerlijk zijn. Het is lastig.' Bogaart heeft op twaalf locaties horecagelegenheden en daarnaast wordt op twee locaties gebouwd: op Kijkduin in Den Haag en aan de Nieuwe Rijn in Leiden. 'Wij zijn niet een organisatie die nog een half miljoen op de rekening had staan. Aan de andere kant zijn we kerngezond de crisis ingegaan. We hadden geen achterstanden bij leveranciers.'

'Geen buffer kunnen opbouwen'

Bogaart geeft aan dat de horecatak niet zielig is. Maar dat het beeld bestaat bij sommige mensen dat de horeca goud geld heeft verdiend, is volgens hem onjuist. 'We leven in een land met 17 miljoen mensen, maar we hadden horeca voor 24 miljoen mensen.'

'We leven in een land met 17 miljoen mensen, maar we hadden horeca voor 24 miljoen mensen' - Horeca-ondernemer Rene Bogaart

Bogaart: 'Kijk maar naar je eigen omgeving. Bestemmingsplanmatig werden lege plekken opgevuld met een koffietentje of een broodjeszaak. Die mensen hebben 70 à 80 uur gewerkt voor een minimum salaris. Die mensen hebben dus absoluut de kans niet gehad om wat voor buffer dan ook op te bouwen. Ik heb continu gezegd: als dit drie maanden duurt, dan gaat één op de drie uitvallen. Inmiddels ben ik bang dat we over 40 tot 50 procent gaan praten.'

'Huur is een sluipmoordenaar'

De overheid heeft naar aan aanleiding van de coronamaatregelen ook economische maatregelen genomen. Zo heeft het kabinet een regeling ingesteld dat loonkosten tegemoet komt. 'De overheid helpt aan de ene kant heel goed. Toen wij het op maandag drie weken geleden aanvroegen, stond op donderdag de eerste betaling er en de dag na Pasen hadden we alle betalingen binnen.'

'Maar het is niet alleen de loonkosten waar je hulp mee nodig hebt, ik denk persoonlijk dat de huur een sluipmoordenaar is. Met discount kan je overleven. Anders zijn het getallen die je de rest van het jaar niet meer kan inlopen. Ik heb al aangegeven dat het in de toekomst zo kan zijn dat wij het ook niet meer kunnen betalen. Zo ver is het nog niet. Daarna kreeg ik meteen berichtjes van personeelsleden die zeiden dat ik dan maar een keer hun salaris moet overslaan. Ik moet mij gelukkig prijzen met mijn mensen.'

Familie

De ondernemingen van Bogaart bezorgen nu eten en drinken. 'Drie locaties bezorgden al en dat liep goed. Dat is alleen maar beter geworden. Omdat er weinig werk is, doen mensen andere functies. Zo zijn er bedrijfsleiders die bezorgen op de fiets. En staan sommige werknemers opeens in de ijswinkel.'

Zo zijn er bedrijfsleiders die bezorgen op de fiets. - Horeca-ondernemer Rene Bogaart

Bogaart voelt zich soms de afgelopen weken, zoals hij zegt, een afgestudeerd psycholoog. 'Het is belangrijk om contact te houden en te vragen hoe het met iedereen gaat. We doen quizzen en andere spelletjes in de app. Ik probeer het sociale erin te houden. Wij zijn toch een familie.'

LEES OOK: Horeca langer dicht: 'Mensen gaan failliet met alle gevolgen van dien, lichamelijk en geestelijk'