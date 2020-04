Kinderen blij dat ze weer mogen sporten: 'Het voelt echt fijn'

Dit is een verhaal van NOS Jeugdjournaal

'Het is heel fijn! Want je bent natuurlijk heel lang niet meer op het veld geweest, en na heel veel weken mag je er weer staan', vertelt een speelster van een team met meisjes onder twaalf jaar. 'Het is heel gezellig, we kletsen veel. En het is leuk om elkaar weer te zien. Thuis voetbalde ik ook wel heel veel, maar hier met het team weer bij elkaar zijn, dat voelt wel echt fijn.'

Voor de clubs is het nu belangrijk dat ze gaan bedenken hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden. Vanaf volgende week mogen trainingen bij buitensporten weer beginnen, maar wedstrijden nog niet. Dat is omdat teams dan moeten reizen en te veel in contact kunnen komen met anderen. 'Aan de ene kant is het wel jammer, want wedstrijden zijn wel het leukst. Aan de andere kant is het ook wel goed dat we weer mogen beginnen met trainen.'

Ouders moeten thuisblijven

Het bestuur van ARC is ook blij dat kinderen weer mogen trainen. Maar alle nieuwe regels maken het ook wel lastig. 'De zorgen zijn toch hoe je alles veilig kunt houden, zowel voor de ouders als voor de spelers, maar ook voor de trainers', zegt Inge Kranenburg van voetbalvereniging ARC. 'Willen die alweer op de velden staan? Kunnen we alle teams tegelijk hier op het complex kwijt of moeten we daar tijden in gaan schuiven.'

Kranenburg vervolgt: 'Het grootste verschil zal zijn dat de ouders nog niet erbij mogen blijven. Het is echt komen en gaan. Niet in de kleedkamers, niet een gezellig bakje koffie in de kantine, dat kan nog niet. En kinderen die ouder zijn dan 12 jaar moeten tijdens het sporten anderhalve meter afstand houden. Dat is lastig natuurlijk voor teams met verschillende leeftijden.'

Anderhalve meter

De grote vraag is, kan je wel echt voetballen met anderhalve meter afstand? 'Het echte voetbal natuurlijk niet, maar ik denk wel met deze nieuwe regels kun je al wel voetbalvormen doen, want passen enzo, daar hoef je niet dicht voor bij elkaar te staan', besluit Kranenburg.

