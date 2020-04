Degraderen of in de eredivisie blijven: de scenario's voor ADO Den Haag

De KNVB, voetbalclubs en andere betrokkenen komen vrijdag om 14.30 uur bij elkaar om te besluiten hoe de eredivisie moet worden afgewikkeld. Een spannende anderhalf uur volgt daarna voor ADO Den Haag, want om 16.00 uur wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het afgelasten van de eredivisie. Moet de residentieclub juridische stappen ondernemen omdat ze degraderen of blijft ADO 'gewoon' in de eredivisie? We schetsen vier scenario's.

Scenario 1: competitie wordt als niet gespeeld beschouwd

Dit is dezelfde maatregel die de hockeybond al eerder deze week nam en ook voor het amateurvoetbal geldt. Het seizoen wordt als niet gespeeld beschouwd. Er vindt dan ook geen promotie of degradatie plaats. Dezelfde ploegen als dit seizoen beginnen aan het seizoen 2020/2021.

Voor ADO is dit een gunstige oplossing. De residentieclub staat zeventiende na 26 van de 34 eredivisiewedstrijden. Na een volledige competitie betekent dit directe degradatie. Met het genoemde scenario zal ADO niet degraderen.

Mogelijk dat eerste divisieclubs De Graafschap en Cambuur Leeuwarden protesteren tegen deze mogelijkheid. Beide ploegen staan eerste en tweede in de competitie en zien dat een mogelijke promotie door de neus wordt geboord. Nummer drie FC Volendam maakt ook kans op promotie. De Noord-Hollanders hebben al aangegeven zich erbij neer te leggen als de competitie wordt geschrapt en opnieuw wordt begonnen.

Scenario 2: eredivisie wordt uitgebreid naar twintig clubs

Ook met deze optie blijft ADO behouden voor de hoogste nationale voetbalcompetitie. Alle huidige eredivisieclubs blijven erin en de competitie wordt aangevuld met de nummer 1 (Cambuur Leeuwarden) en nummer 2 (De Graafschap) van de eerste divisie.

Dit houdt in dat de degradatieregeling in de eredivisie strenger wordt volgend seizoen. Drie of vier clubs zullen dan rechtstreeks degraderen. Ook moeten er 38 wedstrijden worden gespeeld in plaats van 34 wedstrijden. Dat zal krap worden. De competitie begint sowieso later dan normaal doordat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden. Ook zal de eredivisie eerder stoppen dan tijdens een regulier seizoen, dit omdat het naar volgend jaar juni verplaatste EK voor de deur staat.

Ander nadeel aan deze optie is dat volgend seizoen zestien ploegen in de eerste divisie spelen, waaronder vier beloftenelftallen die niet kunnen promoveren. Twaalf clubs zullen dan strijden om drie of vier eredivisietickets. Dat maakt de competitie een stuk minder spannend.

Scenario 3: De huidige stand is de eindstand

Deze optie zou slecht nieuws betekenen voor ADO Den Haag. Dit houdt in dat de eredivisie na 26 wedstrijden ophoudt en ADO en RKC degraderen. De Graafschap en Cambuur zullen vervolgens promoveren.

ADO kon in theorie nog de achterstand van zeven punten op nummer zestien Fortuna Sittard inhalen. Die mogelijkheid is er niet meer door het vroegtijdig afgelasten van de competitie.

Mocht de KNVB voor dit scenario kiezen dan heeft ADO al aangekondigd om juridische stappen te ondernemen. 'In het geval van directe degradatie wordt ADO financieel ernstig getroffen', zegt advocaat Frans de Weger. 'In de laatste fase van de competitie doet de club het de laatste jaren juist altijd goed. Daarnaast hebben ze nog een relatief gunstig programma in het vooruitzicht. Dat argument zal dan ook worden aangevoerd.'

Scenario 4: Playoff-duels om promotie/degradatie te beslissen

Dit scenario is zeer onwaarschijnlijk en waarschijnlijk niet eens uitvoerbaar. Het wordt vooral geopperd door creatieve meedenkers. Andere opties die worden genoemd zijn strafschoppen nemen of loten.

Deze optie kan niet omdat er een verbod is op evenementen tot 1 september. Voetbalwedstrijden met of zonder publiek behoren daar ook toe. Een voetbalwedstrijd spelen voor 1 september lukt daarom niet.

