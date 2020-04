D-day voor ADO: blijft het de eredivisie of wordt het de Keuken Kampioen Divisie?

Vrijdag is het D-day voor ADO Den Haag. Blijft de residentieclub in de eredivisie of moet de ploeg volgend seizoen een niveautje lager spelen? Als ADO degradeert stapt de residentieclub naar de rechter. Hoogleraar sport en recht, Marjan Olfers, denkt dat een succesvolle gang naar de rechter valt of staat met het draagvlak dat er is bij de uitkomst van het overleg vrijdag.

Volgens Olfers zijn er bij eventuele gang van ADO naar de rechter twee dingen belangrijk. 'Het juiste orgaan moet het besluit nemen. Doet het bestuur van de afdeling betaald voetbal van de KNVB dit samen met het de clubs en hebben ze voldoende draagvlak?'

'Ajax vindt het allemaal best en voor ADO is het juist niet plezierig', zegt Olfers over de optie om de huidige stand als eindstand te gebruiken. 'Daarin staat ADO wel alleen. Maar het heeft grote gevolgen. Speel je volgend seizoen in de eredivisie of Keuken Kampioen Divisie? Financieel wordt het zwaar. Spelers zullen daarnaast weglopen.'

'Pijn in de buik'

'De rechter gaat kijken of het besluit van vrijdag onredelijk is', vervolgt de juriste. 'Ik zeg altijd: 'krijg ik pijn in mijn buik van het besluit of niet?' ADO-supporters zullen dat wel krijgen. Andere supporters weer niet. Ik denk dat Ajax er ook anders in had gestaan als ze zelf vierde hadden gestaan.'

'Het maakt de wereld hoeveel clubs achter het besluit staan dat genomen wordt', vat Olfers het nog een keer samen. 'Ik denk dat de rol van de rechter marginaal is. Ze kijken met name of het proces volgens de regels is verlopen. Daarin wordt een weging toegepast.'

