Stripmuseum Noordwijk krijgt vorm: 'Zonde als niemand ze ziet'

Het begon allemaal toen hij een jaar of 9 was. De jonge Arie logeerde vaak bij een oom die enthousiast was over strips. 'Hij heeft mij de liefde voor het stripverhaal bijgebracht. Dankzij hem wist ik al snel een eerste druk van een herdruk te onderscheiden.'

In de beginjaren las hij vooral Robbedoes. 'Die kwam op donderdag binnen in een witte envelop. Ik wist precies hoe laat. In die tijd was er niet zo gek veel anders, dus dat was heel bijzonder.'

Ruim 6000 stripalbums

Al snel groeide zijn collectie. Totdat hij twintig jaar geleden ruim 6000 stripalbums in huis had staan. 'Het werd te veel. Ik had een eigen stripkamer en toen die vol was pikte ik de logeerkamer in en vervolgens had ik de kamer van een van mijn kinderen die uit huis was. Toen dacht ik op een gegeven moment: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?'

Ik moest me eroverheen zetten om mijn verzameling te verkopen - Arie Korbee, stripliefhebber

Met pijn in het hart besloot hij zijn verzameling te verkopen. 'Ik had het meeste van wat ik wilde verzamelen, verzameld. Allemaal eerste druk, en in goede staat. Ik moest me er wel even overheen zetten om die te verkopen.'

Originele striptekeningen

Los van zo'n 1500 strips besloot Arie om alles te veilen. Van de opbrengst begon hij een nieuwe verzameling: de originele striptekeningen. Inmiddels staat zijn huis opnieuw vol, maar nu met ruim 1000 originele tekeningen.

'Dat is natuurlijk ook waarom je een museum begint: eerst ben je trots op je eerste paar tekeningen, die laat je inlijsten en hang je in de kamer. En dan blijf je door verzamelen en zit het in mappen. Dat is eigenlijk zonde. Het is veel leuker als je ze aan andere mensen kunt laten zien.'

'Niet alleen voor diehards'

Een groot deel van zijn collectie zal straks dan ook te zien zijn in het museum. Daarnaast komt er een museumwinkel en een leeshoek.

Arie is niet de eerste die in Nederland een stripmuseum begint. Eerder werd een poging gedaan in Rotterdam en onlangs ging het Nederlands Stripmuseum in Groningen op in een ander museum. Waarom het in Noordwijk wel gaat lukken? 'We hebben het bewust kleinschalig gehouden. Nederland is veel minder een stripland dan België, maar kleinschaliger zou het moeten kunnen. We willen ook tentoonstellingen maken die niet alleen voor de echte diehards zoals ik interessant zijn, maar ook voor mensen die strips leuk vinden om te lezen.'

Voorjaar 2021

Wie het stripmuseum wil bezoeken, moet nog even geduld hebben. Het Museum of Comic Art opent in het voorjaar van 2021 de deuren.