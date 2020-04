VVD verzet zich tegen verkeersplannen: de auto moet in Den Haag kunnen doorrijden

De grootste coalitiepartij in Den Haag neemt afstand van de plannen voor het vergroten van de verkeersveiligheid in de stad. Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) kiest in zijn voorstellen voor het centraal stellen van de voetganger en fietser. De liberalen willen juist 'meer doorstroming' voor de auto. 'Dat is goed voor mensen die hier werken. Die moeten gewoon kunnen doorrijden’, aldus VVD-raadslid Det Regts.

De VVD vindt daarbij steun bij de grootste oppositiepartij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Er zijn heel veel mensen die een auto keihard nodig hebben voor hun werk, die gaan niet fietsen', stelt raadslid Jelle Meinesz.

De opstelling van vooral de VVD leidde donderdag tijdens een commissievergadering tot verbazing bij andere coalitiegenoten. 'Stoere praatjes', aldus Marieke van Doorn van D66. 'Maar als het om echte keuzes gaat, geeft de VVD niet thuis.' Regts: 'Wij zijn een groot voorstander van verkeersveiligheid. Maar de wethouder moet zich ook inzetten voor mensen met een auto.'

Stevige maatregelen

Van Asten maakte vorige week stevige maatregelen bekend om het aantal verkeersdoden in twee jaar naar nul terug te brengen. Daarom gaan gevaarlijke kruispunten op de shop, worden maatregelen genomen rond scholen en wordt dertig kilometer per uur de snelheidsnorm voor verkeer. Streven is dat binnen twee jaar iedere deelnemer aan het verkeer veilig thuis komt.

'Onze ambitie is nul verkeersslachtoffers. Dat betekent scherpe keuzes en nieuwe effectieve oplossingen', aldus de wethouder bij de presentatie van zijn plannen. De basis daarvan is dat fietsers en voetgangers centraal staan. Hun veiligheid mag desnoods ten koste gaan van ruimte voor auto's.

Hobby van de wethouder

Die plannen kunnen bij een deel van de coalitiepartijen rekenen op steun. Al vinden GroenLinks en PvdA ze soms nog niet ver genoeg gaan. Bij CDA en vooral VVD klinkt kritiek. Zo verklaarde CDA'er Daniël de Groot dat de fiets niet altijd de norm moet zijn. 'Als de weg er niet voor leent, moet misschien minder ruimte voor de fiets komen.'

'De hulpdiensten mogen niet worden gehinderd door de hobby van de wethouder om automobilisten de stad uit te jagen' - VVD-raadslid Det Regts

De VVD ging veel verder. Raadslid Det Regts twijfelt eraan de gemeente zelfstandig kan kiezen om dertig kilometer de norm te maken. Ook vreest zij dat politie, brandweer en ambulance last krijgen van het verlagen van de snelheid. 'De hulpdiensten mogen niet worden gehinderd door de hobby van de wethouder om automobilisten de stad uit te jagen.'

Gevaarlijke situaties door fietsers

Volgens het liberale raadslid zijn het juist ook vaak fietsers die gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Die opmerking was weer reden voor een kritische reactie van de PvdA. 'Ik constateer omgekeerd dat automobilisten zich als maniakken gedragen en een gevaar vormen voor fietsers', sprak PvdA-fractievoorzitter Janneke Holman tegen haar VVD-collega.

Regts: 'Dat is een constatering.' En tegen GroenLinks-woordvoerder Maarten De Vuyst, die ook kritiek op haar had: 'Ik weet niet of u wel eens in een auto zit. Ik wel. Dan word ik vaak geconfronteerd met gevaarlijke fietsers.'

Snelheid omhoog

Sterker: De VVD wil de snelheid voor auto's op sommige plekken verhogen. Bijvoorbeeld op de Lozerlaan. Daar is het maximum nu vijftig kilometer per uur. 'Wees niet al te rigide. En haal de gunfactor uit de binnenzak voor mensen die als bejaarden achter een rollator over die weg rijden', riep Regts de wethouder op. Dat dat zou kunnen leidden tot meer slachtoffers of geluidsoverlast gaat er bij haar niet in. 'Het is een lang weg. Je kan er genoeg snelheid maken.'

Ook Meinesz van Hart voor Den Haag verzet zich tegen het beeld 'dat de wereld beter wordt als we met z'n allen de auto laten staan en gaan fietsen'. Hij riep Van Asten eveneens op meer aandacht te hebben voor de automobilist. Het raadslid wil ook de uitwassen op andere gebieden aan te pakken. Zo zorgen volgens hem bakfietsen voor veel overlast. Verder wil hij kritisch kijken naar de grote hoeveelheid Hagenaartjes die langs de wegen staan. Die paaltjes zorgen voor veel schade aan auto's, is zijn ervaring.

Bittere, bittere noodzaak

Vanwege een gebrek aan tijd, kon de wethouder niet uitgebreid op de kritiek van de grootste partijen in de Haagse raad in gaan. Wel benadrukte hij dat het volgens hem van groot belang is het aantal gewonden en doden in het verkeer terug te brengen. 'Dat is geen hobby, maar bittere, bittere noodzaak.'