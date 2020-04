Attractieparken staan te trappelen: 'We kunnen veilig open, maar mogen niet'

De komende tijd moeten alle attractie- en dierenparken hun deuren gesloten houden in de strijd tegen het coronavirus. Veel parken zijn zich al aan het voorbereiden op de anderhalve meter-samenleving. Sterker nog: meerdere parken menen al veilig open te kunnen. 'We willen en kunnen heel graag veilig open, maar het mag helaas niet', zegt een woordvoerder van Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn.

De branchevereniging voor attractieparken, de Club van Elf, is samen met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen een protocol aan het uitwerken waarin staat hoe attractie- en dierenparken de richtlijnen kunnen volgen. 'Zodat we er samen klaar voor zijn als gasten er weer veilig op uit mogen', laat een woordvoerder van Attractiepark Duinrell weten. Het protocol wordt deze week naar de minister gestuurd.

'In dat protocol staan drie garanties: anderhalve meter afstand bewaren, extra hygiëne en extra informatie', vertelt Kees Klesman, directeur van Club van Elf. 'Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.' Volgens Klesman zijn de richtlijnen goed in te regelen bij attractieparken, dierentuinen en musea. 'Zodat attractieparken op een veilige manier open kunnen wanneer dat weer mag.' Dat de deuren nu nog gesloten moeten blijven, is volgens Klesman helaas niet anders. 'Mensen moeten nu zoveel mogelijk binnen blijven. Dat staat niet ter discussie.'

Archeon: 'We hebben ruimte genoeg'

Het Archeon ziet genoeg kansen om binnenkort open te gaan, daarom is de teleurstelling sinds dinsdagavond groot. De verlenging van de verplichte sluiting met nog eens vier weken komt hard aan. Zeker omdat Museumpark Archeon ervan overtuigd is genoeg mogelijkheden te hebben om het park te openen met alle anderhalve meter-richtlijnen die er gelden. 'We zijn al een tijdje aan het voorbereiden om de anderhalve meter-samenleving te implementeren.'

Het voordeel is volgens de woordvoerder dat het Archeon een openluchtpark is en dat de ruimte groot is. 'Dus we hebben veel mogelijkheden.' Een voorbeeld van de voorbereide maatregelen zijn de middeleeuwse huisjes in het park die anders ingericht kunnen worden. 'Normaal ga je via één entree zo'n huisje in en uit en dan passeer je elkaar. We kijken bijvoorbeeld of we een route kunnen maken zodat je elkaar op afstand passeert, dat is prima te doen.'

Bezoekersaantal reguleren

Ook zal het museumpark rekening moeten houden met de hoeveelheid mensen die het park in mogen. 'Dat gaat om een x aantal mensen per x aantal meters. Dat gaan we dan ook tellen'. Ook Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is zich druk aan het voorbereiden en gaat na een eventuele opening haar bezoekersaantal reguleren.

'Waar we naar toe zullen gaan, is dat mensen zich moeten aanmelden voorafgaand aan een bezoek. Dus niet meer zomaar langskomen en een kaartje kopen aan de kassa', vertelt Pamela Stolze van Avifauna. 'Verder doen we er alles aan om straks veiligheid en duidelijkheid te kunnen garanderen aan onze bezoekers.' Ook de Club van Elf-directeur benadrukt dat het van tevoren aanmelden het nieuwe normaal wordt. 'Dat kan niet anders meer.'

Verloren inkomsten tijdens hoogseizoen

Ook Avifauna wil dolgraag weer open, vooral in dit seizoen. 'Het park ligt er prachtig bij, de vogels zijn momenteel volop aan het broeden. We hebben een wijds park, dus ook voor ons liggen er veel mogelijkheden om afstand te bewaren.'

Kansen genoeg volgens Avifauna en het Archeon. Maar toch blijven de deuren voorlopig dicht en dat is voor het Archeon financieel een zware domper. 'De complete sluiting is pittig, maar het kwaad is eigenlijk al geschied. We zitten midden in het schoolreisjesseizoen. De maanden maart, april en mei zijn voor de inkomsten belangrijke maanden. Die goede maanden zijn nu verloren.' Bij de pakken neer zitten, is echter niet aan de orde. 'We houden moed', besluit de woordvoerster van het Archeon. 'We moeten door en we moeten ook vooruit kijken, zo maken we al plannen voor na de zomervakantie.'

LEES OOK: