Nieuwe burgemeester Den Haag: Richard de Mos door naar de eerste ronde

Richard de Mos maakte half maart bekend dat hij de nieuwe burgemeester van Den Haag wil worden. Hij schreef een sollicitatiebrief aan de commissaris van de Koning. Tweeëntwintig anderen die het ambt ambiëren deden hetzelfde. Wie dat zijn, is niet bekend. Hun namen blijven geheim. Alleen De Mos en Bert Blase, de waarnemend burgemeester van Heerhugowaard maakten hun eigen sollicitatie openbaar. Dat doen zij omdat ze willen dat de benoemingsprocedure voor burgemeesters transparanter moet worden.

Jaap Smit heeft als taak om op basis van de brieven de eerste selectie te maken en kandidaten die in aanmerking komen voor de vrijkomende burgemeesterspost voor een gesprek uit te nodigen. De sollicitanten die in deze gesprekken de beste indruk maken en in zijn ogen het meest geschikt zijn, stuurt de commissaris vervolgens door naar de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die gaat in het diepste geheim ook in gesprek met kandidaten en kiest, samen met de gemeenteraad de nieuwe burgemeester.

Den Haag first en stadtrots

De Mos heeft de eerste hobbel dus al genomen en is uitgenodigd op het provinciehuis waar hij eerder deze week op sollicitatiegesprek is geweest bij Smit en de kabinetschef. 'We hebben het gehad over mijn visie op Den Haag', zeg De Mos. 'Dat is politieke vernieuwing, Den Haag first en stadtrots. Daarnaast vind ik dat er een gekozen burgemeester moet komen en dat er extra geïnvesteerd moet worden in Den Haag Zuidwest.'

Tijdens het gesprek is het ook gegaan over de corruptiezaak die tegen De Mos loopt. De voormalig wethouder wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en ambtelijke corruptie. De Mos zegt dat hij onschuldig is, maar moest vanwege de zaak afgelopen herfst wel aftreden als wethouder.

Corruptiezaak

De Mos: 'Deze zaak is zeker aan de orde geweest, maar over de persoonlijke aspecten zoals mijn cv, mijn verleden en mijn toekomst die tijdens het gesprek zijn langsgekomen, wil ik mij niet uitlaten. Ik vind het al heel wat dat ik zo openbaar solliciteer. Daar geloof ik in en ik vertel wat de stad moet weten over deze sollicitatie. Maar er zijn ook persoonlijke zaken aan de orde geweest en die hou ik voor mij. Dat heb ik met de commissaris afgesproken.'

De Mos heeft met Jaap Smit besproken dat hij met de pers zou spreken over zijn sollicitatiegesprek.

Dit zegt De Mos daarover:

Op 1 juli wil Den Haag een nieuwe burgemeester hebben. Tot die tijd is Johan Remkes waarnemend burgemeester. Hij kreeg die functie toen Pauline Krikke in oktober vorig jaar ontslag nam na een vernietigend rapport over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp.

Afwachten

Voor De Mos is het nu afwachten geblazen of Jaap Smit hem zal doorsturen naar de vertrouwenscommissie. 'Ik zit met spanning bij de telefoon', zegt De Mos glimlachend.