Coronablazer: 'Tuurlijk rook ik marihuana, dit is Nederland!'

Henk staat met zijn Audi even stil in de Drebbelstraat in Den Haag. Dan klopt iemand op zijn raampje. Henk doet hem naar beneden, krijgt dan uit het niets een stomp op zijn neus en voelt de adem van de belager in zijn gezicht die vervolgens 'corona' roept. Volgens justitie heeft de 24-jarige Alex dit op zijn geweten. Maar Alex ontkent in alle toonaarden: 'Nee hoor, ik was het niet.'

'Hij is pas twee maanden in Nederland, mijn cliënt komt uit Polen en spreekt dus de taal niet eens. Hoe heeft hij dan met corona kunnen dreigen?' De advocaat van Alex vindt dat de officier van justitie de verkeerde man heeft vastgezet. Niet Alex, maar één van die andere gasten met wie hij was, heeft het misdrijf begaan.

Op 11 april van dit jaar heeft Alex een verjaardag in Den Haag. Op het feestje wordt wodka gedronken en marihuana gerookt. Alex: 'Maar ik dronk alleen maar bier. Ja, misschien heb ik wel wat wietrook in m'n gezicht gekregen.' De rechter: 'Maar ik lees hier dat u bijna elke dag rookt?' Alex: 'Ja, tuurlijk rook ik marihuana, dit is Nederland!' Alex legt uit dat hij dat puur doet om te relaxen, maar dat hij die zaterdagavond geen blowtje had gerookt.

Onschuldig

Omdat Alex geen Nederlands spreekt, is er een tolk aanwezig. Dat gaat in deze tijd net even anders dan normaal. Ook net iets moeizamer. Alex zit namelijk vanwege de coronamaatregelen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Via een videoverbinding probeert hij de zaak te volgen. Helaas valt die verbinding geregeld weg. Uiteindelijk lukt het zo goed en zo kwaad toch om de zaak te behandelen. Met Alex dus in Alphen, en zijn tolk in de Haagse rechtbank.

Alex krijgt weer het woord en legt uit dat ze van het feestje met een aantal mensen in de Drebbelstraat belanden. De Audi met daarin Henk en zijn vriendin komt de straat ingereden en staat stil. Volgens Alex doet hij vervolgens niets. Ja, hij staat wel bij de auto, maar daar blijft het bij. 'Ik heb niet op zijn raam geklopt. Ik heb hem niet geslagen. Ik heb niet op hem geblazen. Ik heb niet tegen de auto geschopt.' Kortom, volgens de Poolse man zit hij onschuldig vast.

Aan tatoeage herkend

'Hoe kan het dan dat Henk u aanwijst als degene die hem de vuistslag heeft gegeven? Ook zijn vriendin bevestigt dit.' Nee hoor, bij de officier van justitie is er geen twijfel te bespeuren. Alex is de belager. De aangever en zijn vriendin hebben Alex onder andere herkend aan een tatoeage op zijn hand en in zijn nek. De officier: 'Schandalig zoals u een willekeurige burger heeft mishandeld en bedreigd. U had geen enkel respect. U heeft voor veel angst gezorgd.'

De advocaat van Alex vindt het argument dat zijn cliënt is herkend aan zijn tatoeage niet sterk. Henk zou pas later hebben gezien dat Alex daar een tatoeage had. 'Het was een rommelige toestand. En hoe kon Henk vanuit zijn auto de tatoeage van Alex zien terwijl die in zijn nek zit?' De advocaat vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. Hij was op dat moment met een groep jongens en niet duidelijk is wie wat heeft gedaan. 'Er is gewoon een willekeurig persoon opgepakt en achteraf kloppend gemaakt.'

Corona klinkt in Pools en Nederlands precies hetzelfde

Ondanks het vlammende betoog van de advocaat krijgt hij de rechter niet mee. 'Ik zie geen enkele reden waarom ik zou twijfelen aan de verklaring van Henk.' De rechter vervolgt: 'U was als eerste bij de auto en blies door het raam. Daarnaast hoeft u helemaal geen Nederlands te spreken om 'corona' te roepen. Ik hoor namelijk geen enkel verschil als de tolk het voor u vertaalt.'

De rechter gaat verder en legt dan uit dat de officier van justitie volgens hem een fout heeft gemaakt. Alex heeft Henk geslagen, maar toen stonden de andere gasten nog niet bij de auto. Het was dus geen 'openlijk geweld' zoals dat juridisch heet. En dus spreekt de rechter, met hoorbare tegenzin, Alex daarvan vrij.

'Dit soort crimineel gedrag wordt niet geduld'

Maar dat Alex zomaar iemand met corona heeft bedreigd en zijn auto heeft belaagd, rekent de rechter hem zwaar aan. Hij moet dan ook 24 weken de gevangenis in waarvan tien voorwaardelijk. De rechter: 'Dit soort crimineel gedrag wordt hier niet geduld.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

