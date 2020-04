Basisscholen moeten 11 mei weer open, maar redden ze dat?

Niet alle basisscholen weten zeker of ze er op 11 mei al weer klaar voor zijn om fysiek les te gaan geven aan de leerlingen, maar desondanks is minister Arie Slob (Onderwijs) duidelijk. Er is geen ruimte voor basisscholen om na 11 mei pas weer de deuren te openen.

Dinsdagavond hoorden de basisscholen van premier Mark Rutte dat het fysieke onderwijs vanaf 11 mei weer is toegestaan. De afgelopen dagen hebben alle basisscholen plannen opgesteld om weer open te gaan, maar niet voor elke school was dit een vanzelfsprekendheid. 'Elke school streeft er vanaf het begin naar om op 11 mei weer te starten, maar het vraagt maatwerk en dat is niet overal zo maar even geregeld', legt Eke Wolters namens de Haagse Scholen uit.

De Haagse Scholen is een koepelorganisatie met 52 openbare basisscholen. Wolters legt uit dat het opstarten niet altijd eenvoudig is. 'Voor sommige scholen is het zo geregeld, maar er zijn ook scholen waar leerkrachten ziek zijn, of in een kwetsbare groep vallen. In dat geval staat de gezondheid van iedereen voorop en gaan we niet het onmogelijke vragen van onze mensen.'

Opstarten

Ook bij de SCOH, een scholenkoepel voor christelijk onderwijs, is het lastig om het onderwijs direct na de meivakantie weer te beginnen. 'Het bestuur van de SCOH geeft alle scholen de tijd en ruimte om het onderwijs op school weer op te starten', zo schrijft de koepel in een brief aan alle ouders. 'Elke school probeert zo snel mogelijk weer open te gaan na de meivakantie, dit zal uiterlijk 18 mei zijn.'

Deze brief werd donderdag door minister Slob achterhaald. Tientallen scholen in Nederland gaven aan meer tijd te willen nemen voor ze helft van de leerlingen weer toelaten. Maar het ministerie eist dit toch van de scholen. Scholen die vragen hebben over de manier waarop ze het lesgeven op school weer kunnen hervatten, kunnen aankloppen bij het ministerie.

Eigen plan

Wolters heeft het vertrouwen dat het de aangesloten Haagse Scholen gaat lukken om op 11 mei weer les te gaan geven. 'Elke school is druk bezig met het opstellen van een eigen plan en het maken van roosters. We hebben gelijk gezegd dat we gaan proberen om op 11 mei alle scholen weer open te laten gaan. We hebben nog een paar weken de tijd en we weten heel snel wat we nog moeten regelen.'

Voor Lucas Onderwijs is de eis van minister Slob in ieder geval geen probleem. 'Wij hebben van meet af aan gezegd dat scholen op 11 mei weer open moeten', vertelt directeur Ewald van Vliet. 'Ik begrijp de minister ook wel, want het is niet uit te leggen als de ene school wel open gaat en de andere niet. Het is nu 23 april, dus we hebben nog wel een aantal weken voor het 11 mei is. Ik besef dat er een meivakantie tussen zit, maar in deze crisis is het onze plicht om ons extra in te spannen en te zorgen dat we 11 mei voor 50 procent open kunnen.'

