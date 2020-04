Verpleger langer vast voor misbruik demente vrouw (84) in verzorgingshuis

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 24-jarige Mark V. tussen februari 2018 en eind december 2019 verregaande ontucht gepleegd met de demente vrouw die aan zijn zorg was toevertrouwd. Zo kwam het onder meer tot orale seks en liet hij zich aftrekken.

De zaak zorgde voor veel onrust in het verzorgingshuis, stelde de officier van justitie: 'Mensen waren in shock, sliepen slecht. Iemand die kiest voor een beroep in de zorg moet weten dat dit ongewenst gedrag is.' Als de zaak inhoudelijk wordt behandeld wil de zoon van de vrouw 10.000 euro smartengeld eisen.

Vrees voor herhaling

De verdachte bekent alleen te hebben 'gestreeld en gelikt'. Zwaarder misbruik is volgende de advocaat niet bewezen is. Een rapport van deskundigen zou duiden op psychische stoornissen bij de verdachte. Via een videoverbinding zei Mark V. dat hij zich schaamde. 'Het spijt me voor de familie.' De advocaat verzocht om vrijlating zodat snel kon worden begonnen met een behandeling.

Maar de rechters vinden dat de verdachte in ieder geval in de cel moet blijven totdat zijn strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. Onder meer omdat er vrees voor herhaling is. Het zou niet aan de samenleving uit te leggen zijn als verdachte werd vrijgelaten, vinden de rechters.

Rommelige zitting

De inleidende zitting via videobellen bracht veel gedoe met zich mee. In de Rotterdamse gevangenis De Schie werd eerst een verkeerde verdachte voor de camera gehaald. Verder had de rechter de zaak het liefst meteen inhoudelijk behandeld, maar er was slechts drie kwartier videotijd beschikbaar.

De rechter kondigde aan haar 'uiterste best te doen' dat de zitting na 11 mei kan worden voortgezet. 'We leren hier wel een lesje geduld', zei ze