Winkeliers willen meer aandacht voor wat wél mag: 'Het is veilig om naar de winkel te gaan'

De Waaij in zijn interieurwinkel in Benthuizen | Eigen foto

Er moet meer aandacht komen voor wat er wel mag om de economie draaiende te houden. Dat bepleit Corné van Waaij van brancheorganisatie INretail. Namens meer dan 13.000 winkels wil de eigenaar van Van Waaij Interieurs in Benthuizen dat mensen moeten weten dat ze veilig kunnen winkelen. 'Het water staat veel ondernemers al in de mond.'

Het stoort Van Waaij dat er vanuit de politiek nauwelijks aandacht besteed wordt aan hoe de economie tijdens deze crisis draaiende gehouden kan worden. 'Laat voorop staan dat ik mij volledig kan vinden in de stappen die er tot nu toe door het kabinet zijn gezet. Ik denk dat we geen betere crisismanager hadden kunnen hebben dan Mark Rutte. Maar ik merk wel dat het MKB vanuit de regering de boodschap mist van wat wel mag.'

Van Waaij legt uit wat hij bedoelt. 'Mensen worden geacht binnen te blijven, maar de winkels mogen wel open blijven. Dus hoe moeten we in de winkels om gaan met deze regels? Dit mag wel duidelijker worden verteld, zodat mensen ook weten dat het veilig is om naar de winkels te gaan. Alle winkels proberen er voor te zorgen dat ze aan de anderhalve meter economie voldoen.'

Nauwelijks week vooruit kijken

De eigenaar van de interieurwinkel in Benthuizen zit in de ledenraad van de branchevereniging INretail. Hierbij zijn 13.000 winkels in de non-foodsector aangesloten. 'Ik praat hier niet voor mezelf, want mijn winkel draait wel door, maar vanuit INretail hoor ik wel zorgelijke geluiden. De maatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Dat is een maand vooruit, terwijl veel winkeliers nauwelijks een week vooruit kunnen kijken. Het water staat ze tot in de mond.'

Vandaar dat de branchevereniging de noodklok luidt. 'De gezondheid van iedereen is het belangrijkste, en dat moet absoluut zo blijven', zo vervolgt Van Waaij. 'Maar er wordt nu met geen woord over de economie gerept, en dat moet in onze ogen veranderen. Wij roepen de politiek op om duidelijker te vertellen wat mensen mogen en wat van winkels wordt verwacht die open mogen zijn. Zodat het voor mensen duidelijk wordt dat winkels er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen en dat ze zonder problemen kunnen blijven winkelen.'

