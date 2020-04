Filmhuizen worstelen met protocol anderhalve meter

'Wij willen niet dat het een soort van fabriek wordt waar je ingeleid wordt en meteen weer weg moet. Dat is niet wat bij ons past', aldus Roelink. 'Bij het Filmhuis beschouwen we film niet alleen als kunst maar ook als middel om bijvoorbeeld na de film na te praten over de onderwerpen die daar aan de orde komen.'

Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen die nu onderzoekt wat er hopelijk na 20 mei wel mogelijk is voor het Filmhuis Den Haag: 'Hoe onze medewerkers wel publiek kunnen ontvangen op een veilige manier, maar dat het nog wel een totaalbeleving is. Ook om het nog gezellig te houden, want het is helemaal niet leuk met mondkapjes en kuchschermen.'

Financiën

Voor het ontvangen van het publiek brengt het pand van het Filmhuis Den Haag bovendien een aantal grote problemen met zich mee. Zoals ook blijkt uit een rondleiding door het gebouw. Het pand beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid trappen en doorgangen, die soms erg smal zijn. Daarnaast hebben de zalen hebben maar één ingang. En een gang naar het toilet is ook niet zonder hoofdbrekens.

Financieel is het anderhalve meter protocol sowieso geen oplossing. 'We hebben online een filmzaal (via Picl), en we hebben nog wat meer platforms (Cineville en Mubi) opengesteld, maar dat zijn voor ons geen inkomsten. Dat is een geste naar ons publiek. Daarmee redden we het niet. Dus we moeten andere creatieve oplossingen vinden en hopen dat de gemeente en fondsen zoveel van ons houden dat ze zeggen: Daar hebben we iets voor over, die gaan we hier doorheen loodsen', aldus Roelink.

