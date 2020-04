Lintje telefonisch uitgereikt: 'Heel vreemd, maar toch ook heel bijzonder'

'Grandioos', reageert hij zichtbaar geraakt. 'Dit had ik nooit verwacht.' Op het moment dat Eikelenboom zijn woorden uitspreekt, ziet hij zijn familieleden het kerkgebouw binnenstappen. Het advies van Spies om hen 'een goeie knuffel te geven' volgt hij maar wat graag op. Zijn vrouw, drie dochters en kleinzoon Bart vliegen hem vlug in de armen.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus gaat de lintjesregen dit jaar gewoon door, alleen door de maatregelen van het kabinet op een compleet andere manier dan we gewend zijn. In plaats van een officiële uitreiking op het gemeentehuis, krijgen 27 inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn telefonisch te horen dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Geestelijk vader

Panc Eikelenboom zet zich al meer dan 35 jaar als vrijwilliger in voor de Alphense kerkomroep. Hij geldt binnen de protestantse gemeente De Lichtkring als de geestelijk vader van kerk-tv, dat sinds 2017 wordt uitgezonden voor mensen die geen kerkdiensten kunnen bijwonen.

De smoes waarmee hij naar het geloofsgebouw wordt gelokt, is een interview over de livestreams die in deze coronatijden extra goed worden bekeken. 'Het geheim van een goed geheim bewaren? Gewoon, er niet over praten. En af en toe een beetje toneelspelen', zegt collega-vrijwilliger Gerrit van Wieringen, die geheel volgens afspraak door de burgemeester wordt gebeld tijdens het interview.

'Vertrouwde iets niet'

Missie geslaagd, zo blijkt uit de reactie van een beduusde Eikelenboom. 'Ik had het echt niet aan zien komen. De afgelopen dagen begonnen er toch wel wat twijfels te komen. Dingen kwamen te plotseling, ik vertrouwde ergens iets niet. Maar dat dit het was... Nee, dat had ik ook weer niet ingeschat. Ik vind het heel bijzonder.'

Vanmorgen is Harrie Knoop benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Ook de drie dochters van Eikelenboom zitten in het complot. 'Dat het nu zo geregeld kon worden, is prachtig', aldus dochter Bettine Timmer, met zoontje Bart in haar armen. 'Dat we dit toch mee mochten maken, dat hij de burgemeester aan de telefoon had. Dat is wel heel gaaf. Natuurlijk hadden we heel graag in het gemeentehuis willen staan, maar dat komt nog. En dan maken we het feest nóg groter dan we al van plan waren.'

Versierselen

Het feestvarken zelf geniet er met volle teugen van. Al voelt het wel een beetje vreemd, bekent Eikelenboom. 'Dit is natuurlijk een totaal andere manier van het uitreiken van een lintje. Maar ook dit is gewoon heel bijzonder. De titel, tussen aanhalingstekens, die heb je. Alleen de versierselen waarschijnlijk pas in het najaar, als corona onder controle is.'

Hoe hij het gaat vieren? 'Dat weet ik nog niet. Daar ga ik eerst nog maar eens een nachtje over slapen. In ieder geval met blijdschap en heel veel plezier. En natuurlijk ga ik dat ook richting onze kijkers en luisteraars doen.'

