'Voor mensen met Alzheimer is deze verwarrende tijd schrijnend'

Vanwege de coronacrisis zitten verpleeghuizen op slot en dat gaat voorlopig nog even duren. Eenzaamheid onder ouderen was al een probleem, maar dat wordt in deze tijd nog groter. Voor mensen met Alzheimer levert dat nu 'schrijnende gevallen' op, stelt Gert Theusink, voorzitter van Alzheimer Haaglanden.

Volgens Theusink hebben juist de mensen met Alzheimer behoefte aan fysiek contact. 'Het is heel lastig dat dat nu is komen te vervallen. Hoe verder je bent in deze ziekte, hoe lastiger het wordt om geestelijk contact te krijgen met deze mensen. Des te belangrijker wordt het fysieke contact.' Ook voor de familie is het volgens hem zwaar. 'Die kunnen niks doen en moeten op afstand blijven.'

De Alzheimer Haaglanden-voorzitter noemt de coronacrisis een verwarrende tijd voor deze groep mensen. 'De behandelingen zijn met name gericht op structuur, met weinig prikkels zodat ze rustig blijven. Maar in deze periode krijgen ze alleen maar prikkels. Ze zien iemand niet meer normaal, maar ze zien mensen met een bril of een masker op dus ze zijn volledig ontregeld.' Volgens hem zijn veel Alzheimer-patiënten onrustig en snappen ze de situatie niet. Dat zorgt weer voor extra druk op het verplegend personeel.

Digitaal contact

Digitaal contact kan het fysieke contact nooit vervangen, maar het is volgens Theusink wel heel belangrijk. Dat staat ook in de richtlijnen die door Alzheimer Nederland zijn opgesteld naar aanleiding van de coronacrisis. 'Het digitale contact is belangrijk en daarvoor zijn ook veel initiatieven. Het fysieke contact is voorlopig onmogelijk, al gaan we op onze kop staan, dus op deze manier kan je wel degelijk contact zoeken met elkaar.'

Theusink merkt ook dat het verplegend personeel er voor open staat om het digitale contact te faciliteren. Ook adviseert hij het kabinet om te kijken of er ruimte is om toch contact te kunnen krijgen met mensen met Alzheimer.

Niet alleen problemen in verpleeghuizen

Het grootste deel van mensen met Alzheimer woont buiten verpleeghuizen. 'Die vergeten we nog', zegt Theusink. 'Die zitten soms alleen thuis en in deze tijd valt ook de thuiszorg weg. Ook de dagbesteding is weggevallen en dat is problematisch voor een echtpaar waarbij één persoon mantelzorger is. Door het wegvallen van de dagbesteding, valt ook dat stukje rust voor de mantelzorger weg.'

Ook hier zijn er volgens Theusink veel initiatieven om mensen te helpen. 'Ga even langs, houd afstand en doe boodschappen voor deze mensen', roept hij op. 'Probeer even het contact te zoeken, want deze mensen hebben het zwaar.' Deze week heeft Alzheimer Nederland onderzoek gedaan naar deze groep. 'De cijfers die daar naar boven kwamen, zijn schrijnend.'

Denken in kansen

Het belangrijkste is volgens de voorzitter van Alzheimer Haaglanden om te denken in kansen. 'Die zijn er genoeg. Daar moeten we naar kijken en niet naar de beperkingen. Dan kunnen we verder komen.'

