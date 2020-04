Zo vier je dit jaar thuis Koningsdag

De Oranjebond doopte Koningsdag vorige week al om tot Woningsdag en bracht een landelijk programma naar buiten. Zo wordt er gevraagd of iedereen 's ochtends de vlag uit kan hangen en wordt opgeroepen om overal tussen 9.45 en 10.00 uur de klokken te luiden. Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus en geeft de Koning een korte speech. Om 16.00 uur volgt een nationale toost. De hele dag kunnen we via social media en tv meegenieten van de viering van Koningsdag op Paleis Huis ten Bosch.

De veiligheidsregio's waarschuwen dat ook met Koningsdag de regels gerespecteerd moeten worden. Thuis blijven dus en alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap. Maar niet getreurd: er wordt online namelijk van alles georganiseerd.

Digitale kleedjesmarkt

Voor veel kinderen het hoogtepunt van Koningsdag: struinen langs ontelbare kleedjes om leuke spulletjes te scoren. Dat zit er niet in dit jaar. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen spulletjes kunt kopen of verkopen. Marktplaats en KiKa sloegen de handen ineen en openden een digitale vrijmarkt.

Het werkt heel simpel: leg alles wat je wil verkopen op een kleedje en maak daar een foto van. De prijzen zet je in de beschrijving. Uploaden op het platform en verkopen maar! Marktplaats benadrukt wel dat je je goed moet houden aan de maatregelen van het RIVM als je met een koper afspreekt. Afstand houden dus!

Een kleedje op de digitale vrijmarkt | Foto: Isa op Marktplaats

Verenigingen doen activiteiten online

De vele Oranjeverenigingen in ons land zagen al hun feestvoorbereidingen plotseling in het water vallen. Toch gingen ze niet bij de pakken neerzitten en werden allerlei alternatieven bedacht. Een greep uit de activiteiten. Via de Facebookpagina van de Stichting Alphense Oranje Vieringen is er bijvoorbeeld een miniconcert met Nederlandse meezingers bij te wonen. Ook staan er allerlei activiteiten op de website, van een kleurwedstrijd tot oud-Hollandse spelletjes.

De Oranjeverenigingen van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede sloegen de handen ineen en maakten een speciaal programma voor Woningsdag Pijnacker-Nootdorp. Ze hebben onder meer een eigen digitale kleedjesmarkt, een live pubquiz en dj's. Het hele programma staat op de website.

Kindershows in de huiskamer

Bij de Oranjevereniging Sassenheim is maandag een online Koningsquiz te volgen. Het Oranje Comite Wateringen brengt de jaarlijkse kindershow van Clown Noni gewoon naar je huiskamer. En kijk in Katwijk vooral even naar boven: de Oranjevereniging Katwijk aan Zee laat dit jaar een vliegtuigje vliegen met een koninklijke groet.

Ben jij benieuwd of er bij jou in de buurt ook nog speciale dingen online georganiseerd worden, ga dan naar de website of Facebookpagina van de Oranjevereniging van jouw gemeente.

Livestreams van festivals

Koningsdag betekent voor sommige mensen normaal gesproken een letterlijk feestje: de hele dag dansen op een festival. Via een livestream komen festivals uit het hele land gewoon bij jou in de huiskamer. Een paar op een rijtje.

Het Oranjekoortsfestival in Delft vindt altijd plaats op de avond voor Koningsdag. De dj's zullen zondag gewoon draaien vanuit Theater de Veste, maar dan zonder publiek. Via een livestream op oranjekoortsfestival.nl is het feestje te volgen tussen 20.00 en 23.00 uur. Op Koningsdag zelf zijn onder meer Het Grote Koningsdag Isolatiefeest en STRAF_WERK Koningsdag live te volgen.

Digitaal activiteitenplatform

Vind je het jammer dat je Koningsdag dit jaar niet samen kan vieren? Dan is het speciale platform koningsdagthuis.nl misschien een uitkomst. De website werd deze week gelanceerd door de Oranjebond. Op de site kan iedereen filmpjes delen van de activiteiten die ze thuis doen. Van optredens tot spelletjes.

Filmpjes kun je nu al uploaden. Op Koningsdag zelf wordt alles online gezet. Ook bekende mensen doen mee. Ook zijn er bekende mensen ingevlogen voor een bijdrage op het platform. Presentator John Williams gaat bijvoorbeeld plaatjes draaien en Jeroen van der Boom gaat verzoeknummers zingen.

Koningsdag bij Omroep West

Omroep West is er ook gewoon bij maandag. Op Radio West draaien we de hele dag muziek van Nederlandse artiesten. Onze verslaggevers zijn de hele dag op pad om, op gepaste afstand, verslag te doen van hoe dit jaar Koningsdag wordt gevierd. Dit hoor je tussen 7.00 en 19.00 uur regelmatig in onze radioprogramma's.

En ook op onze website en app vergeten we Koningsdag natuurlijk niet. Ook daar zullen we verslag uitbrengen van deze alternatieve Koningsdag.

