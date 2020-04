Muzee Scheveningen 'geschrokken en verbijsterd' over advies intrekken subsidie

De commissie constateert dat het vooral een 'sociale functie' heeft en dat is onvoldoende reden voor een subsidie. Ook zijn er zorgen over de 'artistiek-inhoudelijke plannen' voor de komende periode. 'Een harde, onevenwichtige conclusie', vindt de directeur.

Muzee Scheveningen haalt de helft van de inkomsten zelf binnen, de rest is subsidie van de gemeente. Met zes-en-halve medewerker slaagt het erin om per jaar 40.000 bezoekers te trekken. Maar zonder gemeentelijke steun, kan het niet overleven. 'We plegen nu al roofbouw op de medewerkers en het gebouw.'

Strijdlustig

Toch duurde de verslagenheid aan de kust niet lang. De hoop is nu gericht op de politiek, die nog kan afwijken van het voorstel van de commissie. 'Met sommige opmerkingen uit het advies zijn we het eens. Andere kunnen we weerleggen. En daarom zijn we direct van de verbazing in de strijdstand gegaan', zegt Van de Wiel. 'We gaan Scheveningen mobiliseren.'

Ook bij Crossing Border komt het dreigende verlies van subsidie hard en onverwacht aan. 'Als een donderslag bij heldere hemel', aldus directeur en programmeur Michel Behre. De commissie oordeelt dat dit festival te afhankelijk is van subsidies en te weinig samenwerking zoekt met het andere literaire festival in Den Haag, Writers Unlimited.

Samenwerking

Behre zegt dat er wel degelijk wordt samenwerkt. 'Met de bibliotheken, met musea. We werken met veel instellingen samen.' Al is er van structureel overleg met Writers Unlimited geen sprake, erkent hij wel. De directeur noemt het wel opvallend dat in de adviescommissie niemand uit de literatuurwereld zit. 'En je moet wel een beetje in die wereld zitten om erover te kunnen oordelen.'

Neemt niet weg dat de klap hard is. 'Crossing Border is in 1993 door mijn vader opgericht. Het is een echt Haags festival. Dit is mijn leven. Ik ben helemaal in shock.'

LEES OOK: Water staat Haagse cultuursector aan de lippen: twintig instellingen staan op omvallen