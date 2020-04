Drive-in bioscoop op Malieveld Den Haag komt er niet

Er komt geen drive-in bioscoop op het Malieveld in Den Haag. Het idee was om er een groot scherm neer te zetten waarop mensen samen, maar wel met voldoende afstand, naar een film konden kijken. De gemeente Den Haag geeft er geen vergunning voor af.

Mediapartner Den Haag FM meldt dat de gemeente het plan in strijd vindt met de noodverordening. Initiatiefnemer Joris Hentenaar legt zich er niet bij neer: 'Het verhaal is nog niet uit de lucht, maar de huidige restricties beperken het concept. Het mag gewoon niet. Punt.' Niet dat hij het ermee eens is: 'Evenementen zijn slagroom op de samenleving, dat moet je af en toe een beetje toelaten.'

'Wat is nou het probleem? Ik zie het gewoon niet', aldus Hentenaar. 'Iedereen zit veilig in de auto. Ik wilde iets organiseren waar we even bij weg kunnen dromen, maar het plan wordt in de kiem gesmoord.'

Kunst in de bouwmarkt

De ondernemer 'stelt vraagtekens bij de quarantainemaatregelen. Want waarom gaan de musea dicht terwijl de bouwmarkt openblijft? Hentenaar loopt nu met het idee rond om kunst op te gaan hangen in de bouwmarkt, zodat mensen het toch kunnen zien. 'Probeer wat meer te denken wat er wel kan', vindt hij.

