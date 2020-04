Voorzitter supportersvereniging ADO: 'Nog geen reden voor vreugde'

'Deze periode is geen periode waarin je vreugde moet hebben', zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf. Hij hoorde op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion het gerucht dat zijn club ook volgend jaar in de eredivisie speelt. 'Door de duim van de algemeen directeur werd het bevestigd', zegt Van Leeuwen vervolgens.

'We zitten in een situatie dat duizenden mensen zijn overleden', vervolgt Van Leeuwen zijn verhaal. 'Dan moet je dat niet gaan vieren. Dat is ook de reden dat we ook geen competitie meer hebben. Het liefst had ik me veilig gespeeld op een sportieve manier.'

'De spanning werd groter deze week', zegt Van Leeuwen over de weg naar de stemming van vandaag. 'Aan het begin van de week dacht je, dit ziet er goed uit. Die stemming veranderde wel.' Gelukkig voor Van Leeuwen kwam de KNVB met goed nieuws.

Volgend seizoen

De voorzitter van de supportersvereniging blikt ook alvast vooruit op volgend seizoen. 'Wanneer gaan we weer voetballen met publiek?', vraagt hij zich hardop af. 'Ik denk dat we dit jaar niet eens meer in het stadion komen.'

Daarnaast denkt hij dat het behoud van ADO voor de eredivisie ook op andere gebieden gevolgen kan hebben. 'Bijvoorbeeld de financiën. Een groot gedeelte van het midden- en kleinbedrijf staat op instorten. Dat zijn veelal onze sponsoren. Het wordt heel moeilijk. Er is nog geen reden voor vreugde.'

