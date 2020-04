Alles draait om de voetganger in nieuwe centrum van Den Haag

Honderden pagina's beslaan de voorstellen voor wat ook het Central Innovation District wordt genoemd, de driehoek tussen het Den Haag Centraal, Hollands Spoor, Laan van NOI. Volgens Revis vergde de uitwerking van de eerste ideeën tot een concreet voorstel het uiterste van iedereen die zich ermee bezig hield. 'We gaan bouwen op plekken waar het eigenlijk niet kan. Pal naast stations, vlak naast wegen. We zitten heel dicht op de normen. Dat vroeg heel veel creativiteit.'

Maar nu volgens hem duidelijk is, dat al die woningen, kantoren én nog eens voorzieningen als horeca, dokters, onderwijs hier kunnen komen, is sprake van een belangrijk moment. Revis: 'We maken een historische keuze waar dit deel van Den Haag naartoe gaat. Te vergelijken met de keuze die voor het centrum van Den Haag werd gemaakt door het stadhuis hier te bouwen.'

Een groot deel van de nieuwbouw bij Den Haag HS is hoogbouw. | Foto: gemeente Den Haag

Reuring, ruis en rust

In de driehoek komen straks drie gebieden, allitererend getypeerd. Een met veel gedoe op straat: woningen, cafés, trams – reuring, zoals het wordt genoemd. Ook is er een gebied waar het iets meer ontspannen is en waar vooral wordt gewerkt – ruis. Dan is er ook ruimte voor groen, parken, natuur – rust.

In de vrijdag gepresenteerde structuurvisie Central Innovation District wordt een belangrijke keuze vastgelegd. De openbare ruimte wordt in principe ingericht als een wandelgebied. Daarna komt er ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. De auto kan alleen het gebied in als het dringend nodig is, als bestemmingsverkeer. Dat betekent ook lagere parkeernormen dan gebruikelijk.

Bovenop een station wonen

Volgens Revis kan dat ook makkelijk omdat mensen er zo ongeveer bovenop een station wonen en het idee is dat ze veelal ook in dit gebied werken. 'Dat past bij een moderne stad', vindt hij. Zijn collega Saskia Bruines (D66, economische zaken) wijst erop dat dit ook is wat de toekomstige bewoners graag willen. Die kiezen veel meer voor deelauto's en –scooters en het ov in plaats van een eigen auto.

Zoveel woningen en kantoren in een beperkt, afgebakend deel van de stad bouwen, is een bewuste keuze van het college van burgemeester en wethouders. Het betekent dat in andere wijken niet zoveel hoeft te worden gebouwd en niet iedere postzegel aan groen wordt bedreigd door steen.

Den Haag wil komende jaren fors bouwen, bijvoorbeeld rond Den Haag Hollands Spoor. (Foto: gemeente Den Haag)

Dringend nodig

Tegelijk is het wel dringend nodig dat er veel woningen bij komen. De stad groeit de komende jaren enorm. 'Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een woning. De Haagse opgave is gigantisch en we moeten daarom door met bouwen', in de woorden van Revis. Er is nu al plek gevonden voor zeker 10.000 woningen. Maar in de nieuwe plannen staat dat dat er uiteindelijk in 2040 wellicht zelfs 20.000 zouden kunnen zijn.

Ook voor de werkgelegenheid wordt dit een belangrijk stuk van de stad, aldus Bruines. Hier komt bijvoorbeeld ruimte voor de samenwerking van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die werken weer op veel gebieden samen met het Rijk en kennisinstellingen die al in Den Haag zitten. De werkgelegenheid van de toekomst, wordt hier gecreëerd, is haar overtuiging.