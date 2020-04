Snelheidsmeter levert al 1000 euro op voor Scheveningse straat

De bewoners in en rond de Kranenburgweg maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Automobilisten rijden vaak te hard. Eind februari werd een snelheidsmeter geplaatst die niet bestraft, maar goed gedrag beloont. Iedere auto die langsrijdt en zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houdt, zorgt voor een klein bedrag in de digitale spaarpot.

In die spaarpot zit na twee maanden al 1000 euro. Daar zijn bloembakken voor gekocht. Daarnaast zijn er nog eens vier bloembakken geplaatst met 30 km bordjes met 'wijk in' en 'wijk uit'. Ook wordt de straat nog versmald. Daarmee krijgen automobilisten het gevoel een woonwijk in te rijden, waardoor ze eerder geneigd zijn de snelheid te minderen, aldus de gemeente.

Plantenbakken worden geplaatst aan Kranenburgweg | Foto: gemeente Den Haag

'Belonen is effectiever dan straffen'

Uit de metingen blijft voorheen dat 78 procent van de automobilisten te hard reden. Door de spaarpot zakte dat naar 67 procent. Door de coronacrisis is dat percentage weer gestegen naar 77. 'Dit omdat er door thuiswerken minder bestemmingsverkeer was en meer doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer is, zo weten we, meer geneigd zich blijvend aan de snelheid te houden dan doorgaand verkeer.'

Wethouder Robert Van Asten: 'Den Haag werkt hard aan betere verkeersveiligheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat belonen vaak effectiever is dan straffen om het gedrag van mensen te veranderen. De snelheidsmeterspaarpot speelt hierop in. De spaarpot is een positieve manier om automobilisten te stimuleren zich aan de juiste snelheid te houden.' Omdat de gemeente vindt dat de snelheidsmeterspaarpot werkt, wordt de meter vaker ingezet. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de volgende snelheidsmeterspaarpot komt.