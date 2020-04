ADO Den Haag-directeur Hamdi na handhaving: 'De zorgen zijn nog niet verdwenen'

'Het wordt echt lastig om de komende periode door te komen', denkt Hamdi. 'Onze begroting is gebaseerd op de wedstrijden die je speelt en de inkomsten daarvan. Dat is allemaal weggevallen. We moeten binnenkort zeer serieuze gesprekken voeren met partners van ons en onze grootaandeelhouder om toch te kijken hoe we deze lastige periode doorkomen.'

'We gaan nu de puntjes op de i zetten', vervolgt de algemeen directeur zijn verhaal. 'Je gaat nu beslissingen maken die van belang zijn voor de club. Dat heeft nog even tijd nodig. Het is emotioneel beladen.'

'Felicitaties niet op zijn plaats'

Hamdi vindt een felicitatie niet echt op zijn plaats, na het lijfsbehoud. 'We leven in een tijd dat gezondheid in het geding is. De coronacrisis raakt veel mensen, dus van een felicitatie is geen sprake. Gezondheid is het allerbelangrijkste.'

Ook ging de algemeen directeur in op het feit dat betaald voetbalclubs mochten stemmen over de degradatie van ADO. Het gerucht ging dat de residentieclub een lobby was gestart bij andere verenigingen om de positie veilig te stellen. 'Daarvan is geen sprake', zegt Hamdi stellig. 'Wij hebben gewoon netjes gewacht op de beslissing van de KNVB.'

'Moeizaam seizoen'

'Het was een moeizaam seizoen', zegt Hamdi afsluitend. 'We stonden zeventiende, dat betekent dat we het sportief niet goed deden. Ik ben er wel van overtuigd dat we met nog acht wedstrijden te spelen de kans hadden om ons veilig te spelen. Maar toch ben je bezig met verschillende scenario's. Dat betekent dat je verschillende budgetten moet opmaken. Daar waren we mee bezig. Toen werd er op 12 maart abrupt een einde aan gemaakt.'

Voetbalanalist Aad de Mos ging ook in op het lijfsbehoud van ADO en de procedure van de KNVB. Luister hier het gesprek met De Mos terug. Hij vindt dat 'de bond de clubs zes weken lang aan het lijntje heeft gehouden. Er gaan koppen rollen'.

