Een bijzondere ramadan: Normaal pakken we 's avonds uit met de hele familie, nu kan dat niet'

En dat is gek, vinden ook Imayas ouders Karim en Souhiba el Khadiri. 'De gevolgen van de coronacrisis zijn nu heel dichtbij,' zegt Souhiba. 'Vandaag is de eerste dag, maar het is echt even wennen, Normaal pakken we 's avonds uit, eten we met de hele familie, maar dat kan nu niet.'

Het vasten valt de jonge moslims zwaarder dan normaal. 'Ik werk thuis', vertelt Karim. 'Daarom gaat de dag minder snel voorbij.' Hij is niet bang dat het vasten slecht voor zijn weerstand is in deze coronacrisis. 'De ramadan en het bijhorende vasten geeft me juist ontzettend veel kracht in deze onzekere tijd.'

Facetime en een livestream

Om het gemis van familie op te vullen, facetimet het gezin meerdere malen per dag met opa's oma's, tantes en ooms. 'We hebben het over dagelijkse dingen, maar doen ook inspiratie op voor de maaltijd van 's avonds.'

Omdat de moskee nu gesloten is, en de familie daar niet naartoe kan, bidden ze overdag extra in hun woning. Via een livestream op YouTube kunnen moslims een lezing vanuit de moskee volgen. De moskee is blij dat ze deze dienst aan de moslims kan aanbieden. 'Maar het voelt niet hetzelfde als het samenzijn met medegelovigen,' aldus Fahid Akachar, voorzitter van moskee Annour.

Moskee dicht

Wat de moskee verder opvalt is het saamhorigheidsgevoel dat er dit jaar hangt. 'Dat zie je overal in de maatschappij, maar ook hier onder de moslims. Normaal gesproken bieden we bijvoorbeeld een maaltijd aan in de moskee. Dit jaar gaan mensen die langs de deuren brengen bij mensen die het moeilijk hebben.'

Karim noemt het 'zonde' dat hij niet naar de moskee kan. 'De ramadan is mijn kans om - in gewone mensentaal - bonuspunten te verdienen bij Allah. Dat gaat nu voorbij. Al denk ik ook dat Allah met het coronavirus ons wil beproeven.'

Suikerfeest

Het gezin el Khadiri houdt nog hoop voor Het Suikerfeest. 'Het zou wel heel jammer zijn als dat niet doorgaat. We hopen dat eind deze maand er weer meer versoepelingen zijn en we dan wel kunnen samenzijn met familie.'