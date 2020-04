Anouk bedankt Ali B vanuit Marokko met 'vreselijk nummer'

De Haagse zangeres Anouk zit al weken vast in Marokko door de coronamaatregelen. Haar collega-jurylid bij The Voice of Holland, Ali B, helpt haar waar hij kan. Als bedankje voor zijn goede zorgen, draagt ze op Instagram een nummer voor aan de rapper. Het is een liedje van Ali B waar ze zelf een hekel aan heeft.

'We dissen elkaar altijd over onze muziek', begint de Haagse haar filmpje vanuit Marokko aan Ali B. 'Jij vindt mij lijken op het meisje uit The Exorcist als ik aan het optreden ben. Ik vind jou dan weer muzikaal niet heel sterk en zeg je altijd zit te huilen in televisieshows. Dat doe je dan ook nog eens met nummers waarvan ik denk, moet dat nou.'

Toen Anouk een keer aan het zappen was, stopte ze bij een optreden van Ali B. Hij zong op dat moment het nummer 'Waar Ben Je Nou'. 'In de twintig seconden dat ik keek, was je natuurlijk alweer aan het huilen', zegt de zangeres daarover. 'Dan ook nog eens op een nummer waarvan ik dacht: moet dit nou? Het was echt wel dramatisch.'

'Aangepast zodat ik het uit mijn strot krijg'

'Ik heb jou ook verteld dat ik het nummer vreselijk vond', vervolgt de rockster haar monoloog. 'En dat ik heel erg moest lachen dat je weer moest huilen. Overigens vind ik het niet erg als mannen huilen. Zeker niet! Maar niet elke keer', schatert ze vanuit haar hotelkamer.

De Haagse sluit haar inleidende praatje af met dat ze Ali B wil bedanken. 'Dat doe ik met het nummer waar ik zo'n hekel aan heb. Dat wil ik aan jou op dragen en voor jou te zingen. Maar... ik heb wel even gewerkt aan de tekst en de structuur van het nummer en ook aan de melodie een beetje. Ik heb het zodanig aangepast dat ik het überhaupt uit mijn strot krijg.'

Vervolgens zet Anouk het eindresultaat in. Dat is hier te zien: