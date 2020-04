Zo ziet het centrum van Den Haag eruit tijdens de coronacrisis

We zitten al in de vijfde week. De kroegen zijn dicht en de straten zijn leeg. Je zou het uit willen schreeuwen: 'Mensen, kom uit uw huizen en dans op de klinkers van de straat!' De werkelijkheid is een volledig gesmoorde feeststemming met leegte, met niks en met zeker geen schreeuwende dronkenlappen. Af en toe een verdwaalde wandelaar in de stad, of soms een vroege vogel.

Elke week ziet u een aflevering van: Stil in de stad. Als deze aparte tijden voorbij zijn komt er een documentaire van deze episode die ons is overvallen. Deze week is Erik in en rondom het centrum van Den Haag.

