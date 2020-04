Eredivisieschap behouden; hoe gaat ADO Den Haag nu verder?

Vrijdagmiddag even voor 17.00 uur loopt ADO-directeur Mohammed Hamdi met de telefoon aan zijn oor naar het raam van zijn kantoor in het Cars Jeans Stadion. Een grote glimlach en een duim omhoog verraden het antwoord op de vraag waar de journalisten buiten op zitten te wachten. De Haagse club kan opgelucht adem halen, want ook komend seizoen speelt het in de eredivisie. Dat is de uitkomst van het overleg dat de KNVB heeft gehad met alle clubs over het niet uitspelen van het seizoen 2019/2020. Een extra financiƫle klap blijft de club daardoor bespaard.

Een extra klap omdat de coronacrisis er ook bij ADO Den Haag inhakt. Door wat er nu gaande is in de wereld, is het nog maar de vraag of sponsoren van de Haagse club ook aankomend seizoen hun steentje kunnen bijdragen. Wedstrijden zonder publiek spelen betekent geen recettes en geen omzet in de horecagelegenheden. Zomaar wat punten die voor financiële onzekerheid zorgen. Tel daarbij degradatie op, wat minder tv-gelden betekent, vaak halvering van sponsorcontracten en een terugloop in supportersaantallen, en je begrijpt de omschrijving van 'extra klap'.

'We kunnen nu rustig gaan nadenken over komend seizoen', reageert Hamdi kort na de bekendmaking van de KNVB. Dat nadenken kent veel vraagstukken. Te beginnen met het financiële plaatje. 'Er wordt door de KNVB een pot gemaakt. Dan wordt er gekeken welke clubs op omvallen staan en hoe we gezamenlijk de clubs in leven kunnen houden. Ik denk dat dat echt nodig is, ook voor ADO. Of ADO op het lijstje van omvallen staat? Nee, daar staan wij niet in, alleen de situatie moet niet te lang duren.'

Hulp uit China

Hamdi heeft al aangegeven te gaan aankloppen bij grootaandeelhouder United Vansen. 'Onze begroting is gebaseerd op de wedstrijden die je speelt en de inkomsten daarvan. Dat is allemaal weggevallen. We moeten binnenkort zeer serieuze gesprekken voeren met partners van ons en onze grootaandeelhouder om toch te kijken hoe we deze lastige periode doorkomen.'

Het natuurgras gaat er komen, maar laten we eerst kijken hoe we gezond kunnen blijven en weer worden - Mohammed Hamdi - directeur ADO Den Haag

Een ander vraagstuk gaat over supporters en bezoekers van wedstrijden. Hoe lang duurt het voordat ADO Den Haag weer in een volgepakt Cars Jeans Stadion wedstrijden speelt? Het antwoord op die vraag kan nog niet gegeven worden, maar het lijkt een utopie dat de Haagse club de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen met publiek gaat spelen.

'Steun de club'

'Blijf alsjeblieft achter de club staan', zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf. 'Ben je financieel bij machte, neem dan gewoon weer een seizoenkaart en steun de club. Laten we hopen dat we volgend seizoen met een betere selectie aan het seizoen kunnen beginnen.' ADO Den Haag heeft inmiddels laten weten begin mei met informatie te komen over de afwikkeling van het lopende seizoen.

Op het veld ligt ook een flinke uitdaging. Van zes A-selectiespelers (Elson Hooi, Dion Malone, Tomas Necid, Jordan Spence, Thijmen Goppel en Hennos Asmelash) is het contract opgezegd. Daarnaast vertrekken er acht huurlingen (Tudor Baluta, Omar Bogle, Mark Duffy, George Thomas, Mick van Buuren, Laurens de Bock, Sam Stubbs en Crysencio Summerville) en zijn ook de contracten van hoofdtrainer Alan Pardew en diens assistenten Chris Powell en Paul Butler opgezegd.

Tweede gesprek met Maurice Steijn

Wie staat er aankomend seizoen aan het roer en wie moet de nieuwe spelers halen? 'Dat soort dingen moeten weer op gang komen, want je bent een bedrijf, een voetbalclub, alleen is dat lastig, want gezondheid staat echt op één', vertelt Hamdi, die op korte termijn gaat evalueren met de technische staf. Aankomende week staat in ieder geval een tweede oriënterend gesprek met Maurice Steijn op de rol. Hij wordt gezien als de ideale kandidaat voor de komende jaren.

We kennen de intentie van ADO om terug te gaan naar de plek waar het allemaal begon - Hilbert Bredemeijer - wethouder sport

Het technisch beleid lag sinds het vertrek van Jeffrey van As op het bordje van Hamdi en hoofdtrainer Pardew, geadviseerd door Martin Jol. Ook die functie wil de Haagse club weer officieel bekleden. Het is geen geheim dat Steijn graag de functie van hoofdtrainer wil bekleden met Jol aan zijn zijde. Of Jol ook formeel de functie van Van As gaat overnemen, is nog niet bekend. De gesprekken daarover zijn inmiddels gaande.

Natuurgras

Wat in ieder geval wel duidelijk is na het handhaven van het eredivisieschap, is de switch van ondergrond. Het kunstgras zal plaats gaan maken voor natuurgras, iets dat bij degradatie niet zeker was geweest. Door het eerder stoppen van de competitie zouden die werkzaamheden vervroegd kunnen beginnen, maar dat is niet aan de orde. 'Wij willen eerst maatschappelijk helpen, door middel van het coronadorp op het parkeerterrein. Als daardoor het gras langer moet wachten, dan zij het zo. Het gras gaat er komen, maar laten we eerst kijken hoe we gezond kunnen blijven en weer worden.'

De vraag waar ADO Den Haag gaat trainen blijft nog onbeantwoord. Het is bekend dat de Haagse club haar trainingsfaciliteiten graag in het Zuiderpark heeft. Gesprekken om dat te realiseren waren in vergevorderd stadium, alleen het aftreden van wethouder Richard de Mos, de zoektocht naar diens opvolger, de sportieve onzekerheid waarin de club bivakkeerde en de huidige coronacrisis, hebben de verhuizing in een ander licht gezet. 'Maar we kennen de intentie van ADO om terug te gaan naar de plek waar het allemaal begon', aldus wethouder sport Hilbert Bredemeijer.