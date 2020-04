Marketeer Woerts vindt besluit KNVB juist: 'In tijd van oorlog straf je niet en beloon je niet'

Nu de rook is opgetrokken in het Zeisterbos, waar de KNVB vrijdag de gevolgen bekend maakte voor de clubs vanwege de gecancelde eredivisie, is één ding duidelijk: nooit was het Nederlandse betaald voetbal zo verdeeld. Waar ADO Den Haag zich gelukkig mag prijzen met de handhaving, voelen andere clubs zich ernstig benadeeld en zijn zij woest. Marketeer Chris Woerts vindt dat de KNVB het goed heeft aangepakt.

'Het is de enige juiste oplossing. De voetbalbond heeft eindelijk echt leiderschap getoond. Prima hoe ze het hebben aangepakt, zowel met de clubs bovenaan de ranglijst als in de staart. In tijd van oorlog straf je niet en beloon je niet, dat is een ethische en morele kwestie.'

Maar er is ook veel kritiek van clubs op het besluit van de KNVB.

'Mensen van clubs die roeptoeteren dat ze benadeeld zijn, moeten eens in de ziekenhuizen kijken. De saamhorigheid in het betaald voetbal is helaas ver te zoeken. In tijden van crisis zijn dit de juiste maatregelen die genomen zijn. Dan kunnen clubs schreeuwen over onrecht, maar dat slaat nergens op. Kijk naar andere sporten en ook naar het amateurvoetbal, daar is dit seizoen ook uit de boeken geschrapt. En zo hoort het.'

Daar denken ze bij FC Utrecht, De Graafschap en Cambuur Leeuwarden toch echt anders over.

'Klagende clubs hebben geen spiegel in huis. Ik begrijp de teleurstelling, maar de KNVB heeft correct gehandeld en in het geval van FC Utrecht de instructies vanuit de UEFA gevolgd. Op basis van de ranglijst zijn de Europese tickets verdeeld, dat is gewoon een duidelijke afspraak.'

'Utrecht wil nu naar de rechter, maar dat is een kansloze missie, de rechter kijkt helemaal niet naar dat sportieve aspect, maar naar de procedure die de KNVB heeft gevolgd. Daar was Marjan Olfers (jurist en hoogleraar sport en recht, red.) ook duidelijk over in jullie uitzending.'

Over de procedure gesproken. Vindt u het wel goed hoe de KNVB het heeft aangepakt met het raadplegen van de clubs?

'Ja, het was inderdaad een raadpleging en geen stemming, zoals je veel mensen hoort beweren. De mening van de clubs is gepeild en het is dan aan de KNVB om daar iets mee te doen of niet. Prima! Maar ik ben wel kritisch over hoe ze het hebben aangepakt. Als clubs een mening moeten geven over andere clubs, dan komt daar onderling gedoe van.'

'Daarnaast is het ook niet goed dat de clubs zes weken niets hebben gehoord en dan opeens in een middag allerlei vragen van de KNVB moeten beantwoorden. Uiteindelijk is het beslist in de achterkamertjes van Zeist. Het was beter geweest als ze een team van specialisten hadden geformeerd die de KNVB had geadviseerd, dan had het niet zo lang hoeven duren en hadden we dat gedoe rond die raadpleging van de clubs ook niet gehad.'

ADO Den Haag blijft in de eredivisie, maar directeur Mohammed Hamdi maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de club in deze coronacrisis. Gaat ADO het hoofd boven water houden?

'Het is een drama. Niet alleen voor ADO, maar voor alle clubs. Het wordt een hele lastige opgave om de clubs overeind te houden. Ze komen onherroepelijk in de financiële problemen als er dit jaar zonder publiek gespeeld wordt. Er zal uiteindelijk overheidssteun moeten komen voor het profvoetbal, maar dan moeten de clubs eerst zelf maatregelen nemen en offers brengen.'

'Ze moeten bijvoorbeeld snijden in de kosten. De directie van PSV geeft al het goede voorbeeld door twintig procent van het salaris in te leveren. Het noodfonds van elf miljoen euro, dat er nu is vanuit de voetbalbond, is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Een druppel op een gloeiende plaat.'

Bij ADO zullen ze nu blij zijn dat ze een eigenaar hebben, die mogelijk wil helpen in deze zware tijden.

'Ja, de Chinese grootaandeelhouder zal nu, eerder dan in het verleden, wel financieel bij willen springen. Hamdi heeft een goed plan, waar ze bij United Vansen tevreden over zijn en er is ook transparantie over het beleid van de club. Dat was eerst wel anders. Toen werd de Chinezen gevraagd om geld te geven en verder moesten ze hun mond houden. Er wordt tegenwoordig veel beter samengewerkt tussen het nieuwe management van ADO en de eigenaar en daarom komt er nu waarschijnlijk wel geld richting de club. Want dat krijg je niet zomaar op je rekening. Gratis geld bestaat niet, ook niet in China.'

LEES OOK: Eredivisieschap behouden; hoe gaat ADO Den Haag nu verder?